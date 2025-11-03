Magic Maze - recenzja. Elf, krasnolud i człowiek wchodzą do sklepu...

Magic Maze to prosta imprezowa gra logiczna, która naprawdę może skraść nasze serca. Bawiłem się przy niej znacznie lepiej niż zakładałem.

Elf, rycerz, krasnolud i groźny mag wchodzą do baru. Wróć, do lochu. Wróć, tak naprawdę to do centrum handlowego. Cel Magic Maze jest bardzo prosty. Cztery postacie muszą poruszać się po planszy, znaleźć pasujące dla nich bronie a następnie wyjść zanim ochrona się zorientuje. Plansza nie jest jednak nam od początku znana i musimy ją powoli odrywać.

I co, brzmi bardzo banalnie i niezbyt zachęcająco? Magic Maze ma jednak parę atutów, które zamieniają prosty koncept w świetną zabawę zarówno dla najmłodszych, jak i starszych. I zarówno dla planszówkowych wyjadaczy jak i dla większych amatorów. I nawet na spotkanie towarzyskie, gdzie gra planszowa jest raczej dodatkiem do napojów niż głównym daniem.

Wszystko to za sprawą bardzo utrudnianej kooperacji. Magic Maze jest grą kooperacyjną – mamy wspólny cel i musimy zrealizować go jako drużyna. Wszystkie postacie muszą znaleźć swoją broń a następnie bezpiecznie udać się do przypisanego dla nich wyjścia. Dopiero wtedy gra się kończy. To, gdzie ten haczyk?

Chaos i gra na czas

Przede wszystkim, klepsydra odmierza nam czas do natychmiastowej przegranej. To nie jest gra w której liczymy tury, wszystkie ruchy wykonujemy jednocześnie. Czas płynie nieubłaganie, ale na szczęście na mapie znajdziemy kilka jednorazowych bonusów pozwalających nam na odwrócenie klepsydry. Doskonały timing będzie więc podstawą.

Najciekawsze jest jednak sterowanie. W grze poruszamy się w górę, w dół, w lewo oraz w prawo. Dodatkowo możemy korzystać z teleportów, wchodzić schodami ruchomymi i odkrywać nowe kafelki. Każdy z graczy może wykonywać jedynie kilka z tych czynności. W przypadku gry na 8 osób – po jednej z nich, w przypadku mniejszej liczby graczy po kilka. Mamy więc człowieka odpowiedzialnego za ruchy w górę, człowieka od schodów i człowieka od skręcania w lewo. Każdy z nich porusza wszystkimi postaciami, ale tylko w dozwolonym kierunku.

Ostatnie ograniczenie jest jednak kluczowe – w grze nie możemy się do siebie odzywać. Możemy wymownie patrzeć. Możemy stukać specjalnym pionkiem przeznaczonym do stukania, ale cicho sza. Gracz od lewoskrętu musi sam wpaść na to, że wszyscy patrzą na niego nie dlatego, że jest taki ładny, ale dlatego że dysponuje jedynym sensownym ruchem i nie jest świadomy, że musi go wykonać. Dzięki temu Magic Maze to gra wymagająca mnóstwa cierpliwości i doskonałej kooperacji. I dobrej umiejętności stukania Pionkiem Do Stukania. W pewnym momencie może zdarzyć się, że stukać będziemy nim kogoś w czoło.

Gracie z najmłodszymi? Gra i tak będzie wystarczająco trudna, możemy odpuścić sobie milczenie i normalnie się odzywać. To najprostszy wariant dla najmniej zaawansowanych. Ewentualnie dobry na pierwszą partię, żeby zrozumieć zasady gry.