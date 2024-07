Tekken 8 wkrótce z kolejną postacią. Zapowiedziano powrót kultowego wojownika

Jak można się domyślić, jest trochę za wcześnie, by mówić o wielu szczegółach na temat tej postaci, ale możemy dać kilka wskazówek. W całej serii [Heihachi] ma bardzo potężny styl gry, więc staraliśmy się odtworzyć to w Tekken 8. Skupiamy się na tym, ale jeśli widzieliście wskazówki fabularne dotyczące mnichów w zwiastunie filmowym i tego, co ma z nimi zrobić, to może to również dyktować niektóre z jego ruchów – komentuje Kohei Ikeda, czyli reżyser gry Tekken 8.