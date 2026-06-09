Tekken 8 traci kolejnego kluczowego dewelopera. Trzeci ważny odejście w mniej niż rok

Bandai Namco mierzy się z kolejną zmianą w zespole odpowiedzialnym za serię, a fani są coraz bardziej zaniepokojeni przyszłością marki.

Seria Tekken ponownie znalazła się w centrum uwagi nie z powodu nowej zawartości, lecz kolejnych zmian kadrowych. Bandai Namco opuścił Kohei Ikeda, wieloletni deweloper i reżyser związany z serią, co oznacza trzeci głośny przypadek odejścia kluczowej osoby z zespołu w ciągu niespełna roku. Tekken 8 traci kolejne filary zespołu Informacja została przekazana przez samego twórcę, który po 20 latach pracy w Bandai Namco pożegnał się ze studiem. Ikeda przez lata odpowiadał za rozwój serii Tekken, w tym Tekken 7 i Tekken 8, a jego odejście wpisuje się w szerszy trend zmian w strukturze zespołu odpowiedzialnego za markę. Wczytywanie ramki mediów.

Odejście Kohei Ikedy to kolejny przypadek osłabienia zespołu odpowiedzialnego za serię. Wcześniej Bandai Namco opuścili m.in. producent Yohei Shimbori oraz Katsuhiro Harada, długoletni reżyser i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci marki Tekken.

GramTV przedstawia:

Nie możemy zapominać o nie najlepszym odbiorze Tekken 8. Część społeczności krytykuje zmiany w balansie rozgrywki oraz system Rage Arts, wskazując, że gra oddaliła się od bardziej wymagającej, turniejowej formuły znanej z wcześniejszych odsłon. Odejście kolejnych kluczowych twórców budzi pytania o kierunek, w jakim zmierza seria. Mimo wszystko, Tekken 8 pozostaje jedną z najważniejszych bijatyk na rynku i nadal utrzymuje silną obecność w środowisku e-sportowym, co możemy zobaczyć po ostatnim Evo Japan. Na ten moment nie wiadomo, kto przejmie pełną odpowiedzialność za rozwój serii ani czy zmiany kadrowe wpłyną na zapowiedziane plany dotyczące kolejnych sezonów gry. Tekken 8 dorzuca Yujiro Hanmę z Baki the Grappler. „Najsilniejsza istota na Ziemi” dołącza do rosteru