Po wielu latach Goku otrzyma nową transformację. Twórcy przyszykowali wielki finał

Zwiastun prezentuje nowości szykowane przez studio.

Dragon Ball nie zamierza zwalniać tempa, a projekty pokazują, że zainteresowanie uniwersum wciąż jest ogromne. Dlatego Bandai Namco zaprezentowało nowe DLC do Dragon Ball Xenoverse 2. Produkcja, która od lat jest regularnie rozwijana o nowe treści, otrzyma ostatni duży dodatek zatytułowany Future Saga Chapter 4. DLC zadebiutuje 8 lipca 2026 roku i będzie finałowym rozdziałem wsparcia dla gry. Największą atrakcją ma być jednak coś, co natychmiast przyciągnęło uwagę fanów, czyli nowa transformacja Goku. Dragon Ball Xenoverse 2 – nadchodzi nowe DLC, które wprowadzi nową transformację Goku Na ten moment Bandai Namco nie pokazało jeszcze pełnego wyglądu tej przemiany. Wiadomo jednak, że Goku w nowej formie pojawi się jako grywalna postać. Szczegółowa prezentacja bohatera została zaplanowana na 7 lipca, czyli dzień przed premierą dodatku. Wcześniej, 6 lipca, twórcy ujawnią więcej informacji na temat Chronoi, która również otrzyma nową formę i także trafi do gry jako grywalna postać.

Future Saga Chapter 4 nie ograniczy się wyłącznie do nowych wojowników. Dodatek wprowadzi jeden wątek Extra Mission Arc, dwa Parallel Questy, cztery dodatkowe techniki, sześć kostiumów lub akcesoriów, cztery Super Souls, jedną nową arenę oraz osiem ilustracji na ekrany ładowania. Do tego dojdą także wyzwania o wysokim poziomie trudności, a Bandai Namco zapowiedziało, że kolejne elementy zawartości będą ujawniane w mediach społecznościowych przed premierą DLC. Finałowy rozdział Future Saga ma szczególne znaczenie dla fanów, gdyż zamyka wieloletni okres rozwoju Dragon Ball Xenoverse 2. Gra ukazała się w 2016 roku, a mimo upływu czasu wciąż otrzymywała nowe misje, postacie, transformacje i elementy kosmetyczne. Dla wielu fanów pozostaje jedną z najbardziej rozbudowanych growych adaptacji Dragon Balla, głównie dzięki możliwości stworzenia własnego Wojownika Czasu i podróżowania przez kluczowe momenty historii całej serii.

GramTV przedstawia:

W Dragon Ball Xenoverse 2 gracze walczą u boku najbardziej rozpoznawalnych bohaterów i przeciwników, a ich zadaniem jest ochrona historii przed zmianami. To właśnie motyw manipulowania czasem pozwolił twórcom przez lata swobodnie mieszać wydarzenia, postacie i alternatywne wersje znanych wojowników. Nowa forma Goku idealnie wpisuje się więc w charakter tej odsłony. Na horyzoncie znajduje się już także Dragon Ball Xenoverse 3, które według zapowiedzi ma zadebiutować w 2027 roku. Ostatni dodatek do drugiej części może więc pełnić rolę pożegnania z dotychczasową odsłoną, ale też pomostu do kolejnego rozdziału serii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.