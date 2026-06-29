Virtua Fighter Crossroads na nowym zwiastunie. Trailer pokazuje tajemniczą postać

Na Summer Game Fest 2026 doczekaliśmy się zapowiedzi kolejnej odsłony serii Virtua Fighter. Na wspomnianą produkcję przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale firmie SEGA oraz deweloperom z Ryu Ga Gotoku Studio najwyraźniej zależy, by gra nie zniknęła z radarów fanów bijatyk. Dlatego też wydawca opublikował nowy zwiastun Virtua Fighter Crossroads.

Twórcy Virtua Fighter Crossroads przedstawiają nową postać

Najnowszy zwiastun Virtua Fighter Crossroads przedstawia „Zabójcę Bakunawa”. Zgodnie z przekazanymi informacjami będzie to zupełnie nowa postać, która pojawi się w trybie fabularnym, a także jeden z grywalnych wojowników w Versus Mode. W materiale nie zabrakło miejsca na kilka fragmentów rozgrywki prezentujących umiejętności wspomnianego bohatera.