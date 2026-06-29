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Virtua Fighter Crossroads na nowym zwiastunie. Trailer pokazuje tajemniczą postać

Mikołaj Ciesielski
2026/06/29 18:30
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W materiale pokazano kilka ujęć z rozgrywki prezentujących umiejętności wojownika.

Na Summer Game Fest 2026 doczekaliśmy się zapowiedzi kolejnej odsłony serii Virtua Fighter. Na wspomnianą produkcję przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale firmie SEGA oraz deweloperom z Ryu Ga Gotoku Studio najwyraźniej zależy, by gra nie zniknęła z radarów fanów bijatyk. Dlatego też wydawca opublikował nowy zwiastun Virtua Fighter Crossroads.

Virtua Fighter Crossroads
Virtua Fighter Crossroads

Twórcy Virtua Fighter Crossroads przedstawiają nową postać

Najnowszy zwiastun Virtua Fighter Crossroads przedstawia „Zabójcę Bakunawa”. Zgodnie z przekazanymi informacjami będzie to zupełnie nowa postać, która pojawi się w trybie fabularnym, a także jeden z grywalnych wojowników w Versus Mode. W materiale nie zabrakło miejsca na kilka fragmentów rozgrywki prezentujących umiejętności wspomnianego bohatera.

Tajemniczy „Zabójca Bakunawa” jest odpowiedzialny za serię krwawych ataków zorganizowanych w Vilasapara. Pai Chan od jakiegoś czasu próbuje go zdemaskować, ale dlaczego…? – czytamy w opisie zwiastuna.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Virtua Fighter Crossroads ma zadebiutować na rynku w 2027 roku. Niestety SEGA oraz deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio nie ujawnili jeszcze dokładnej daty premiery wspomnianej produkcji.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/06/virtua-fighter-crossroads-reveals-bakunawa-killer

Tagi:

News
zwiastun
SEGA
gameplay trailer
bijatyka
Ryu Ga Gotoku
Bijatyki
fragmenty rozgrywki
Ryu ga Gotoku Studio
Virtua Fighter 6
Virtua Fighter: Crossroads
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112