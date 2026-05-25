Escape from Tarkov otrzymał wielką aktualizację. Nowa mapa PvE i boss już dostępne

Battlestate Games udostępniło aktualizację 1.0.5 do Escape from Tarkov. Patch ICEBREAKER wprowadza zupełnie nową zawartość PvE, która zabiera graczy poza główny region Tarkova – na ogromny lodołamacz napędzany energią nuklearną.
Escape from Tarkov – ICEBREAKER dodaje nową historię i lokację PvE
Nowa lokacja została przygotowana z myślą o eksploracji i kooperacji. Na mapie może jednocześnie bawić się od jednego do trzech graczy, ale system nie dobiera losowych osób do drużyny. Oznacza to, że całość nastawiono bardziej na samodzielną lub zorganizowaną rozgrywkę PvE. Aktualizacja wprowadza kolejny rozdział fabularny związany z tajemniczym statkiem Paradigm Shipping, który znalazł się wewnątrz blokady Tarkova. Gracze będą odkrywać losy załogi oraz badać wydarzenia, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Oprócz historii na uczestników wyprawy czekają również wartościowe łupy.
ICEBREAKER dodaje także nowego bossa, kolejne bronie oraz dodatkowe sposoby rozgrywki. Jedną z ważniejszych nowości jest też usprawniony interfejs użytkownika. System ma teraz informować graczy, gdy znajdują się w pobliżu celu misji lub ważnego przedmiotu potrzebnego do wykonania zadania.
Battlestate Games potwierdziło również dodanie nowych przedmiotów inspirowanych streamerami, choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich wyglądu czy zastosowania. Tego typu dodatki od dawna budzą mieszane reakcje w społeczności Escape from Tarkov.
Aktualizacja ICEBREAKER jest już dostępna we wszystkich trybach gry. W Escape from Tarkov możemy zagrać wyłącznie na PC.
