Escape from Tarkov otrzymał wielką aktualizację. Nowa mapa PvE i boss już dostępne

Mikołaj Berlik
2026/05/25 11:00
Wiele nowości od Battlestate Games.

Battlestate Games udostępniło aktualizację 1.0.5 do Escape from Tarkov. Patch ICEBREAKER wprowadza zupełnie nową zawartość PvE, która zabiera graczy poza główny region Tarkova – na ogromny lodołamacz napędzany energią nuklearną.

Escape from Tarkov – ICEBREAKER dodaje nową historię i lokację PvE

Nowa lokacja została przygotowana z myślą o eksploracji i kooperacji. Na mapie może jednocześnie bawić się od jednego do trzech graczy, ale system nie dobiera losowych osób do drużyny. Oznacza to, że całość nastawiono bardziej na samodzielną lub zorganizowaną rozgrywkę PvE. Aktualizacja wprowadza kolejny rozdział fabularny związany z tajemniczym statkiem Paradigm Shipping, który znalazł się wewnątrz blokady Tarkova. Gracze będą odkrywać losy załogi oraz badać wydarzenia, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Oprócz historii na uczestników wyprawy czekają również wartościowe łupy.

W jaki sposób lodołamacz „Paradigm Shipping” znalazł się uwięziony w pierścieniu blokady Tarkowa? Co stało się z jego załogą? Kto za tym wszystkim stoi? Odpowiedzi na te pytania poznasz, przechodząc nowy rozdział fabularny podczas wyprawy skupionej na eksploracji i rozgrywce PvE. A jeśli same odpowiedzi to za mało, to łupy sprawią, że będzie to dla Ciebie opłacalne.

Lodołamacz to osobna lokacja dla 1–3 graczy, dostępna we wszystkich trybach gry. Tam zmierzysz się z przeciwnikami sterowanymi przez AI, grając solo lub w grupie. W Lodołamaczu nie będziesz dobierany do losowych graczy.

ICEBREAKER dodaje także nowego bossa, kolejne bronie oraz dodatkowe sposoby rozgrywki. Jedną z ważniejszych nowości jest też usprawniony interfejs użytkownika. System ma teraz informować graczy, gdy znajdują się w pobliżu celu misji lub ważnego przedmiotu potrzebnego do wykonania zadania.

Battlestate Games potwierdziło również dodanie nowych przedmiotów inspirowanych streamerami, choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących ich wyglądu czy zastosowania. Tego typu dodatki od dawna budzą mieszane reakcje w społeczności Escape from Tarkov.

Aktualizacja ICEBREAKER jest już dostępna we wszystkich trybach gry. W Escape from Tarkov możemy zagrać wyłącznie na PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-1-5-update-patch-notes-icebreaker/

