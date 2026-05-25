Escape from Tarkov otrzymał wielką aktualizację. Nowa mapa PvE i boss już dostępne

W jaki sposób lodołamacz „Paradigm Shipping” znalazł się uwięziony w pierścieniu blokady Tarkowa? Co stało się z jego załogą? Kto za tym wszystkim stoi? Odpowiedzi na te pytania poznasz, przechodząc nowy rozdział fabularny podczas wyprawy skupionej na eksploracji i rozgrywce PvE. A jeśli same odpowiedzi to za mało, to łupy sprawią, że będzie to dla Ciebie opłacalne.

Lodołamacz to osobna lokacja dla 1–3 graczy, dostępna we wszystkich trybach gry. Tam zmierzysz się z przeciwnikami sterowanymi przez AI, grając solo lub w grupie. W Lodołamaczu nie będziesz dobierany do losowych graczy.