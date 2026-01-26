Zaloguj się lub Zarejestruj

Tegoroczna porażka science fiction z szybką datą premiery na VOD. Debiut po nieco ponad dwóch tygodniach od premiery

Radosław Krajewski
2026/01/26 19:10
Studio chce ratować sytuację finansową filmu błyskawicznie wrzucając produkcję do serwisów streamingowych.

Lionsgate potwierdziło szybką premierę Greenland 2 w serwisach VOD. Thriller science fiction z Gerardem Butlerem zadebiutował w amerykańskich kinach 9 stycznia i to po zaledwie trzech weekendach studio zdecydowało się umieścić swój film na platformach streamingowych. Stanie się to już jutro, czyli we wtorek 27 stycznia. Nie wiadomo jednak, czy tego samego dnia film dostępny będzie również w polskich serwisach VOD. Prawdopodobnie na debiut Greenland 2 na streamingu trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

Greenland 2 – szybka premiera filmu na VOD

Do tej pory Greenland 2 zarobił zaledwie 16,8 miliona dolarów w Ameryce oraz 4,8 mln dolarów na pozostałych rynkach, co daje tylko 21,7 mln dolarów globalnie. Przy budżecie wynoszącym 90 mln dolarów film przyniesie ogromną stratę finansową. Co ciekawe, Greenland 2 w trzeci weekend w Ameryce zarobił tylko 950 tysięcy dolarów, co dało dopiero 16 miejsce w box office.

W następstwie uderzenia komety, które zdziesiątkowało większość Ziemi, rodzina Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin i Roman Griffin Davis), zmuszeni są opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii, aby przemierzać zniszczony świat w poszukiwaniu nowego domu – brzmi oficjalny opis filmu.

Reżyserem Greenland 2 jest Ric Roman Waugh, który nakręcił również pierwszą część serii. Znany jest także z takich filmów, jak Skazany, Świat w ogniu oraz Kandahar. Dla Waugha i Butlera to już czwarty wspólny projekt.

W obsadzie znajdują się: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Gordon Alexander, Peter Polycarpou, William Abadie, Tommie Earl Jenkins, Trond Fausa Aurvåg, Rachael Evelyn, Sidsel Siem Koch, Alex Lanipekun oraz Nathan Wiley.

Źródło:https://www.comingsoon.net/movies/news/2087894-greenland-2-migration-digital-release-date-gerard-butler-movie

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 19:36

heh, no i dobrze zę nie poszedłem, na VODzie to może obejrzę, nawet jak będzie dostępny u nas za miesiąc




