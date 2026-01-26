Tegoroczna porażka science fiction z szybką datą premiery na VOD. Debiut po nieco ponad dwóch tygodniach od premiery

Lionsgate potwierdziło szybką premierę Greenland 2 w serwisach VOD. Thriller science fiction z Gerardem Butlerem zadebiutował w amerykańskich kinach 9 stycznia i to po zaledwie trzech weekendach studio zdecydowało się umieścić swój film na platformach streamingowych. Stanie się to już jutro, czyli we wtorek 27 stycznia. Nie wiadomo jednak, czy tego samego dnia film dostępny będzie również w polskich serwisach VOD. Prawdopodobnie na debiut Greenland 2 na streamingu trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

Greenland 2 – szybka premiera filmu na VOD

Do tej pory Greenland 2 zarobił zaledwie 16,8 miliona dolarów w Ameryce oraz 4,8 mln dolarów na pozostałych rynkach, co daje tylko 21,7 mln dolarów globalnie. Przy budżecie wynoszącym 90 mln dolarów film przyniesie ogromną stratę finansową. Co ciekawe, Greenland 2 w trzeci weekend w Ameryce zarobił tylko 950 tysięcy dolarów, co dało dopiero 16 miejsce w box office.