Zniszczona planeta, samotny wędrowiec. Nadciąga intrygująca opowieść w stylu Death Stranding, idealna dla fanów science fiction

W marcu na polskim rynku ukaże się nowy komiks science fiction, który zapowiada się jako jedna z ciekawszych premier dla fanów gatunku. Album trafi do sprzedaży nakładem Egmont i już teraz zwraca uwagę zarówno swoją tematyką, jak i warstwą wizualną. To propozycja skierowana do odbiorców szukających bardziej ambitnych, refleksyjnych historii.

Wędrowiec – nowy komiks science fiction

Za komiks odpowiada Viktor Hachmang – holenderski ilustrator i projektant, który zdobył międzynarodowe uznanie dzięki współpracy z dużymi markami oraz opiniotwórczymi mediami. Jego prace były prezentowane m.in. w Stedelijk Museum oraz Victoria and Albert Museum. Artysta znany jest również z eksperymentalnych komiksów, takich jak Book of Void, Blokken, Bestiarium czy Twin Mirrors, w których łączy science fiction z alegorią i symboliką.