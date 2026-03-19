Zniszczona planeta, samotny wędrowiec. Nadciąga intrygująca opowieść w stylu Death Stranding, idealna dla fanów science fiction

W marcu na polskim rynku ukaże się nowy komiks science fiction, który zapowiada się jako jedna z ciekawszych premier dla fanów gatunku. Album trafi do sprzedaży nakładem Egmont i już teraz zwraca uwagę zarówno swoją tematyką, jak i warstwą wizualną. To propozycja skierowana do odbiorców szukających bardziej ambitnych, refleksyjnych historii.
Wędrowiec – nowy komiks science fiction
Za komiks odpowiada Viktor Hachmang – holenderski ilustrator i projektant, który zdobył międzynarodowe uznanie dzięki współpracy z dużymi markami oraz opiniotwórczymi mediami. Jego prace były prezentowane m.in. w Stedelijk Museum oraz Victoria and Albert Museum. Artysta znany jest również z eksperymentalnych komiksów, takich jak Book of Void, Blokken, Bestiarium czy Twin Mirrors, w których łączy science fiction z alegorią i symboliką.
Fabuła opowiada historię Geo – pracownika zajmującego się transportem odpadów z satelity Awalon na macierzystą planetę. Podczas jednej z rutynowych misji jego statek ulega awarii, a bohater trafia na zniszczoną Terrę, gdzie musi przetrwać w całkowicie obcym i niebezpiecznym środowisku. W trakcie swojej wędrówki znajduje egzemplarz Burzy autorstwa William Shakespeare, co zmienia jego sposób postrzegania rzeczywistości i nadaje historii dodatkowego, symbolicznego wymiaru. Ciekawostkę stanowi fakt, że ten sam utwór stanowił kanwę filmu Zakazana planeta – klasyka SF.
Pod względem klimatu komiks może kojarzyć się z takimi produkcjami jak Death Stranding czy film Blade Runner 2049 – stawia na samotność bohatera, refleksję nad kondycją ludzkości i powolne odkrywanie świata. Jednocześnie wizualnie stanowi hołd dla twórczości publikowanej w legendarnym magazynie Métal Hurlant, zwłaszcza dla stylu Moebius. To sprawia, że album wyróżnia się nie tylko historią, ale i unikalną oprawą graficzną.
W opisie wydawcy czytamy natomiast, że „znakomicie narysowana historia fantastyczna będąca przypowieścią o ponurej przyszłości gatunku ludzkiego”, która łączy surowy klimat science fiction z głębszą refleksją nad naturą człowieka. Jeśli całość utrzyma ten poziom, możemy mieć do czynienia z jedną z bardziej intrygujących premier komiksowych ostatnich miesięcy. Premiera 25 marca.
