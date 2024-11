The Elder Scrolls: Legends wycofane z rynku. Wszystkie przedmioty w grze za 1 sztukę złota

Serwery The Elder Scrolls: Legends zostaną trwale wyłączone 30 stycznia 2025 roku. Od teraz do 30 stycznia 2025 r. wszystkie przedmioty w sklepie i wejścia do wydarzeń w grze będą dostępne za 1 sztukę złota, abyś mógł cieszyć się całą zawartością, jaką ma do zaoferowania Legends. W tym dniu serwery zostaną wyłączone, a gra będzie niedostępna. Dziękujemy za grę i mamy nadzieję, że miło spędziliście czas w Legends.