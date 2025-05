Tego nie spodziewał się nikt. Horror, który pierwotnie miał trafić do streamingu, podbija teraz kina

Dobre recenzje szybko przełożyły się na sukces frekwencyjny. Już po pierwszym weekendzie Więzy krwi mają na koncie globalnie 100 milionów dolarów. To nie są może marvelowskie sumy, ale warto pamiętać, że film kosztował zaledwie 50 milionów dolarów — co oznacza, że produkcja już teraz wyszła na prostą. Dodatkowo, jest to widowisko, na które nikt nie stawiał i które teraz będzie płynąć na aurze wywołanego zaskoczenia. Dla porównania: horrorowe wznowienie serii Piła — Piła X z 2023 roku — zarobiło na otwarcie globalnie zaledwie połowę tej kwoty, kończąc swoją kinową drogę z nieco ponad 100 milionami dolarów na liczniku, a i tak okazało się bardzo opłacalnym.

Co ciekawe, Więzy krwi pierwotnie miały trafić bezpośrednio na platformę HBO Max, jednak twórcy zdecydowali się ostatecznie na klasyczną dystrybucję kinową pod skrzydłami Warner Bros. Jak widać — była to decyzja jak najbardziej trafiona.