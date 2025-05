Ta seria horrorów jeszcze nigdy nie była tak dobra. Najnowsza odsłona zaskakuje pozytywnymi recenzjami - premiera już w ten weekend

Gdyby na początku roku ktoś kazał nam obstawiać, która kontynuacja zostanie zmieszana z błotem przez krytyków, szósta część Oszukać przeznaczenie byłaby pewniakiem w czołówce. A jednak — ku powszechnemu zaskoczeniu — Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi zbiera bardzo dobre recenzje i wygląda na to, że Warner Bros. ma kolejny hit w rękach. Po Grzesznikach i filmie Minecraft studio może mówić o niezłej passie. Bo jak się okazuje — śmierć naprawdę nie bierze urlopu.

Oszukać przeznaczenie wraca z przytupem

Od premiery ostatniego filmu z serii minęło aż 14 lat. Według wielu wczesnych recenzji Więzy krwi przywracają serię do życia – może to być najlepsza odsłona w historii serii. Oczywiście, to nie była szczególnie wysoka poprzeczka, ale jednak. Na Metacritic film zdobył solidne 75 punktów, a na Rotten Tomatoes aż 93% pozytywnych recenzji — to wynik, którego nie spodziewał się nikt. Krytycy podkreślają, że szósta część zawiera jedne z najbardziej pomysłowych i szokujących scen śmierci, jakie widzieliśmy w serii.