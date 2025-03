Tego chyba nikt się nie spodziewał. Film Minecraft zbiera pozytywne opinie

Obsada Minecrafta wspomniała, że to film, jaki obecnie potrzebujemy w czasach niepokoju, wojen i kryzysów ekonomicznych. Może właśnie dlatego pierwsze opinie są tak pozytywne, gdyż produkcja została porównania do prawdziwego komediowego klasyka, czyli Napoleona Wybuchowca z 2004 roku. Zresztą za oba te projekty odpowiada reżyser Jared Hess. Niektórych widzów Minecraft zachwycił do tego stopnia, że prognozują, iż film stanie się prawdziwym klasykiem za kilka lub kilkanaście lat. Nie ze względu na swoją wysoką jakość, ale dlatego, że jest to zabawna, pełna rozrywki produkcja, która sprawia czystą frajdę. Pojawiają się nawet takie określenia, że jest to głupia, absurdalna historia, ale przy tym oferuje coś nowego, dlatego wielu widzów może być zachwyconych Minecraftem.

Wczoraj odbyła się oficjalna premiera Minecrafta, czyli filmu opartego na popularnej licencji gier od studia Mojang. Produkcja nie zrobiła dobrego pierwszego wrażenia, ale wraz z kolejnymi materiałami coraz więcej widzów i fanów oryginalnej produkcji przekonywało się do tego tytułu. Chociaż najnowsza propozycja od Warner Bros. nie stanie się od razu wielkim kinowym hitem, to według pierwszych prognoz film otworzy się z niezłym wynikiem w amerykańskich kinach. Szacunki mogą jednak okazać się niedokładne, gdyż Minecraft zebrał bardzo pozytywne opinie od pierwszych recenzentów i dziennikarzy.

Nie oznacza to jednak, że niektórym krytykom to wystarczy i część recenzentów uważa, że to okropna produkcja i jedna z najgorszych w ostatnich latach. Paradoksalnie w negatywnych opiniach pojawiają się zarzuty, że Minecraft nie oferuje żadnej rozrywki. Poniżej sprawdzicie wybrane opinie.

No cóż! Bardzo spodobał mi się ten dziwny, mały klejnot, jakim jest Minecraft. Myślałem, że nie jestem grupą docelową, ale dzięki udziałowi Jareda Hessa film okazał się ostry, nietuzinkowy i naprawdę zabawny. Film na podstawie gry wideo z DNA Napoleona Wybuchowca.

Jedno, z czym nikt się nie będzie spierał podczas oglądania Minecraft,a to to, że Jared Hess miał pełną kontrolę twórczą nad swoim filmem. To produkcja lepsza, niż można by się spodziewać, i naprawdę śmieszna. Jest też bezwstydnie głupia.

Nie gram w Minecrafta, ale jestem fanem Jareda Hessa — i Minecraft to dziwna, pokręcona, senna wizja. Jack Black jest tak szalony, jak można się spodziewać, a Jason Momoa jest przezabawny jako podstarzały gracz, który bierze siebie zbyt serio. Dzieci na pewno pokochają Minecraft,a ale jeśli jesteś dorosłym, który wciąż bez ironii cytuje Napoleona Wybuchowca , pokochasz ten film równie mocno. A poza tym — sam koncept „kanapki z człowieka” jest wart ceny biletu.

Minecraft jest skazany na status filmu kultowego, tak jak Napoleon Wybuchowiec i Nacho Libre. Jared Hess wlewa w Minecrafta całą swoją zakręconą, przerysowaną, absurdalną, głupią i nieprzewidywalną kreatywność. Może to nie jest „dobry film”… ale na pewno jest zabawny.

Minecraft to ISTNE SZALEŃSTWO i dokładnie to, czego można się spodziewać po właśnie takiej ekranizacji MINECRAFTA. Jack Black i Jason Momoa dźwigają komediowy ciężar filmu z fabułą rodem z Jumanji. Wizualnie film świetnie oddaje styl gry, a do tego pojawiają się fajne smaczki i cameo.

Minecraft działa na wszystkich poziomach. Uroczo zabawny i idealny jako film rodzinny! Jack Black i Jason Momoa są tu w absolutnym szczycie swojego szaleństwa — to jedne z moich ulubionych ich ról od lat. Jestem w szoku, ale polecam z czystym sumieniem.

Minecraft to OKROPNIE... dużo zabawy! Reżyser Jared Hess ze swoim charakterystycznym dziwacznym i absurdalnym humorem parę razy rozśmieszył mnie do łez. Efekty specjalne są imponujące, nawet jeśli ludzkie postaci się trochę wyróżniają. Największe wady to fabuła i niedopracowani bohaterowie. Mimo to — całkiem rozrywkowe.

Minecraft wywołał najgłośniejszy śmiech, jaki miałem w kinie od dłuższego czasu. Film nie traktuje siebie poważnie, dzięki czemu pojawia się mnóstwo przezabawnych momentów. Bawiłem się lepiej, niż się spodziewałem.

Minecraft to z pewnością najgorszy film, jaki widziałam od lat. Ani odrobiny rozrywki, z wyjątkiem Jennifer Coolidge, która najwyraźniej sama dźwiga cały ten bałagan. Fabuła i scenariusz są tak złe, że aż trudno je tak nazwać. Po prostu żenujące.

