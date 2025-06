Techland z datą premiery Dying Light: The Beast. Tytuł doczeka się prezentacji na Summer Game Fest

Techland nie zdradził jeszcze dokładnej daty premiery, ale Dying Light: The Beast zmierza na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Wszystko wskazuje na to, że podczas pokazu poznamy również plany rozwoju gry po premierze, a być może także przyszłość całej marki.

Prezentacja Dying Light: The Beast nie będzie jedyną atrakcją otwierającą Summer Game Fest. W trakcie wydarzenia mamy zobaczyć także Death Stranding 2: On the Beach, a według przecieków pojawić się może również Resident Evil 9.