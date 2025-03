Team Ninja naprawia Rise of the Ronin na PC. Otrzymaliśmy opis najnowszej łatki

Niedawno odbyła się premiera Rise of the Ronin na PC. RPG akcji od Team Ninja został wydany ponad rok temu na PlayStation 5 i spotkał się z pozytywnym odbiorem - niestety przy ostatnim debiucie sytuacja wyglądała inaczej, o czym informowaliśmy kilka dni temu. Deweloperze znani m.in. z Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty oraz Ninja Gaiden podzielili się aktualizacją odpowiadającą na krytykę.

Rise of the Ronin - zmiany w ostatnim patchu

Łatka Rise of the Ronin z 14 marca została oznaczona jako Patch 1.09.0.1., który wprowadza wiele poprawek dotyczących grafiki. Ustawienia znacznie wpływające na wydajność zostały odpowiednio dostosowane, lecz gracze wciąż mają możliwość manualnego przełączania pojedynczych elementów. Dodatkowo, twórcom udało się wprowadzić proponowany preset ustawień najbardziej pasujących do używanego PC.