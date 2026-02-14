Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard pominął Diablo 3 w ogłoszeniach, ale to nie oznacza, że sytuacja gry jest zła

Jakub Piwoński
2026/02/14 09:30
Wręcz przeciwnie. Najwyraźniej gra wciąż cieszy się dużą popularnością wśród fanów świata Sanktuarium.

W ostatnich dniach seria Diablo doczekała się kilku niezwykle ciekawych ogłoszeń, które mocno zelektryzowały fanów. Diablo 2: Resurrected po ponad dwudziestu latach otrzymało nowe rozszerzenie. Dodatkowe wsparcie zapowiedziano także dla Diablo Immortal, a w Diablo 4 na horyzoncie pojawi się kolejna nowa klasa postaci i DLC. W cieniu tych informacji wielu graczy zaczęło jednak zadawać sobie jedno pytanie: co z Diablo 3?

Popularność Diablo 3 jest według Blizzarda stabilna

Blizzard przekonuje, że trzecia odsłona wciąż może pochwalić się imponującą społecznością. “W rzeczywistości wciąż są miliony ludzi, którzy grają w Diablo 3” – zapewnia Matthew Cederquist z zespołu Diablo Legacy. Jak podkreśla, nawet premiera Diablo IV nie osłabiła znacząco zainteresowania starszą częścią.

Kiedy wyszło Diablo 4, część graczy naturalnie przeniosła się do nowej odsłony, ale Diablo 3 nadal ma ogromną bazę użytkowników.

Twórcy zwracają uwagę, że społeczność serii swobodnie przeskakuje między kolejnymi grami.

Przy każdym nowym sezonie rankingowym widać, jak gracze wracają z Diablo 4 do Diablo 3 na start sezonu, a potem znów migrują. To działa też w drugą stronę, podobnie jak w przypadku Diablo 2

Cederquist tłumaczy, że wahania liczby graczy są naturalne, bo – nasze gry mocno falują pod względem aktywności”, głównie przez sezonowy model rozgrywki.

Głos zabrał również Tim Vasconcellos. – „Nawyki graczy w długofalowych grach progresyjnych są po prostu inne” – wyjaśnia, porównując serię Diablo do World of Warcraft. Mniejsza presja społeczna i większa swoboda sprawiają, że gracze łatwiej zmieniają tytuły – i chętnie wracają także do Diablo 3.

Choć brak spektakularnych nowości dla Diablo 3 mógł rozczarować część fanów po ostatnich zapowiedziach, wszystko wskazuje na to, że sytuacja gry pozostaje stabilna. „Trójka” może i nie jest dziś w centrum uwagi, ale wciąż ma solidne, wierne zaplecze graczy.

Źródło:https://www.eurogamer.net/millions-of-people-still-play-diablo-3-insists-blizzard

