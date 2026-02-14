Blizzard pominął Diablo 3 w ogłoszeniach, ale to nie oznacza, że sytuacja gry jest zła

W ostatnich dniach seria Diablo doczekała się kilku niezwykle ciekawych ogłoszeń, które mocno zelektryzowały fanów. Diablo 2: Resurrected po ponad dwudziestu latach otrzymało nowe rozszerzenie. Dodatkowe wsparcie zapowiedziano także dla Diablo Immortal, a w Diablo 4 na horyzoncie pojawi się kolejna nowa klasa postaci i DLC. W cieniu tych informacji wielu graczy zaczęło jednak zadawać sobie jedno pytanie: co z Diablo 3?

Popularność Diablo 3 jest według Blizzarda stabilna

Blizzard przekonuje, że trzecia odsłona wciąż może pochwalić się imponującą społecznością. “W rzeczywistości wciąż są miliony ludzi, którzy grają w Diablo 3” – zapewnia Matthew Cederquist z zespołu Diablo Legacy. Jak podkreśla, nawet premiera Diablo IV nie osłabiła znacząco zainteresowania starszą częścią.