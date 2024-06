Team Fortress 2 zalewa fala botów. Fani gry utworzyli specjalną petycję

Pod koniec kwietnia bieżącego roku do Team Fortress 2 trafiła nowa aktualizacja. Update wpłynął znacząco na poprawę wydajności, a także zwiększył limit FPS-ów do 400. Jak się jednak okazuje, produkcja nieustannie zmaga się z falą botów, co według niektórych sprawia, że tytuł staje się niegrywalny.