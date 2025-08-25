Team Cherry ma ambitne plany na przyszłość Hollow Knight: Silksong. „Mamy nadzieję, że część z nich uda się nam zrealizować"

Mimo wielu ogłoszeń z targów Gamescom to właśnie Hollow Knight: Silksong od Team Cherry zdominowało nagłówki branżowe . Zbliżająca się premiera gry, wyznaczona na 4 września, nie przeszkadza studiu już teraz myśleć o jej przyszłości. Twórcy odnieśli się bowiem do potencjalnych, dodatkowych rozszerzeń.

Uruchomienie tego jest oczywiście bardzo ekscytujące. To, co nastąpi później, jest dla nas równie emocjonujące. Najciekawsze teraz jest to, co możemy do tego dodać w następnej kolejności. Mamy plan. Trzeba przyznać, że niektóre z tych planów są dość ambitne, ale mamy nadzieję, że uda nam się część z nich zrealizować.

W rozmowie z Bloomberg , współreżyser projektu, William Pellen, wyraził swoje podekscytowanie nadchodzącym debiutem. Podkreślił, że to, co nastąpi po uruchomieniu gry, jest dla zespołu równie fascynujące.

Zainteresowani mogą zatem spodziewać się dodatkowej zawartości już po premierze gry. Obecnie nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na debiut produkcji.

Hollow Knight: Silksong zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.