Zaloguj się lub Zarejestruj

Team Cherry ma ambitne plany na przyszłość Hollow Knight: Silksong. „Mamy nadzieję, że część z nich uda się nam zrealizować"

Patrycja Pietrowska
2025/08/25 14:00
0
0

Twórcy Hollow Knight: Silksong planują kolejne aktualizacje i dodatki.

Mimo wielu ogłoszeń z targów Gamescom to właśnie Hollow Knight: Silksong od Team Cherry zdominowało nagłówki branżowe. Zbliżająca się premiera gry, wyznaczona na 4 września, nie przeszkadza studiu już teraz myśleć o jej przyszłości. Twórcy odnieśli się bowiem do potencjalnych, dodatkowych rozszerzeń.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Team Cherry ma plany na przyszłość Hollow Knight: Silksong

W rozmowie z Bloomberg, współreżyser projektu, William Pellen, wyraził swoje podekscytowanie nadchodzącym debiutem. Podkreślił, że to, co nastąpi po uruchomieniu gry, jest dla zespołu równie fascynujące.

Uruchomienie tego jest oczywiście bardzo ekscytujące. To, co nastąpi później, jest dla nas równie emocjonujące. Najciekawsze teraz jest to, co możemy do tego dodać w następnej kolejności. Mamy plan. Trzeba przyznać, że niektóre z tych planów są dość ambitne, ale mamy nadzieję, że uda nam się część z nich zrealizować.

GramTV przedstawia:

Zainteresowani mogą zatem spodziewać się dodatkowej zawartości już po premierze gry. Obecnie nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na debiut produkcji.

Hollow Knight: Silksong zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://gamingbolt.com/hollow-knight-silksong-could-receive-additional-content-team-cherry-has-a-plan

Tagi:

News
plany
Team Cherry
metroidvania
Hollow Knight: Silksong
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112