Oto nowy Dumbledore. John Lithgow na zdjęciach z planu serialu o Harrym Potterze

To jedno z najważniejszych ujawnień związanych z nadchodzącym serialem o Harrym Potterze od HBO Max. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a – jednej z centralnych postaci tej kultowej historii.

Dumbledore na pierwszych zdjęciach serialu Harry Potter

Fotografie, opublikowane przez konto Wizarding World Direct na platformie X, przedstawiają aktora podczas kręcenia scen na plaży. Lithgow ma długą, białą brodę i szaty charakterystyczne dla dyrektora Hogwartu, co od razu przywołuje wspomnienia znanej z filmów postaci granej wcześniej przez Richarda Harrisa i Michaela Gambona.