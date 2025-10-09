Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto nowy Dumbledore. John Lithgow na zdjęciach z planu serialu o Harrym Potterze

Jakub Piwoński
2025/10/09 07:20
Produkcja powstaje dla HBO Max.

To jedno z najważniejszych ujawnień związanych z nadchodzącym serialem o Harrym Potterze od HBO Max. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a – jednej z centralnych postaci tej kultowej historii.

Dumbledore na pierwszych zdjęciach serialu Harry Potter

Fotografie, opublikowane przez konto Wizarding World Direct na platformie X, przedstawiają aktora podczas kręcenia scen na plaży. Lithgow ma długą, białą brodę i szaty charakterystyczne dla dyrektora Hogwartu, co od razu przywołuje wspomnienia znanej z filmów postaci granej wcześniej przez Richarda Harrisa i Michaela Gambona.

Nowy serial ma być wierniejszą adaptacją powieści J.K. Rowling niż filmowa saga, choć już teraz widać, że twórcy pozwalają sobie na pewne autorskie pomysły. Scena z Dumbledorem na plaży nie pojawia się bowiem w Kamieniu Filozoficznym, który stanowi podstawę pierwszego sezonu. To budzi pytania o znaczenie i kontekst filmowanego fragmentu.

Niektórzy fani spekulują, że może to być nawiązanie do jaskini znanej z Księcia Półkrwi, gdzie Dumbledore i Harry odzyskują horkruksa Voldemorta. Inni przypominają, że w Czarze Ognia pojawia się żartobliwe wspomnienie o Dumbledorze spędzającym wakacje na plaży – być może więc twórcy postanowili rozwinąć ten motyw. Pierwszy sezon ma liczyć osiem odcinków, a ponieważ Kamień Filozoficzny to najkrótsza książka z cyklu, scenarzyści mogą wprowadzić nowe wątki, by pogłębić historię i lepiej zarysować tło dla przyszłych wydarzeń. Produkcja ma zadebiutować w 2027 roku w HBO Max.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/first-look-at-john-lithgows-dumbledore-revealed-in-harry-potter-set-photos/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

