Te ścieżki dźwiękowe z gier są tak dobre, że nominowano je do nagrody Grammy. Na liście m.in. Star Wars Outlaws

Pięć gier wideo zostało nominowanych do nagrody Grammy 2025 za wybitne ścieżki dźwiękowe. Ma to podkreślać rosnące znaczenie muzyki w grach wideo. Kategoria „Najlepsza ścieżka dźwiękowa do gier wideo i innych mediów interaktywnych” znalazła swoje miejsce w programie Grammy trzy lata temu i stała się przestrzenią doceniania artystów z branży gier. Pierwszym zwycięzcą w 2023 roku był Assassin's Creed Valhalla, zaś w ubiegłym roku triumfował Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Outlaws wśród nominowanych do nagrody Grammy

Nominowane do Grammy 2025 gry to: