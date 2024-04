Remake Wizardry z datą premiery. Odświeżony klasyk wkrótce opuści Early Access

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord zadebiutuje niebawem na rynku w pełnej wersji.

We wrześniu 2023 roku Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord zadebiutowało we wczesnym dostępie . Tymczasem okazuje się, że już niedługo gracze będą mieli okazję zapoznać się pełną wersją odświeżonego klasyka. Deweloperzy ze studia Digital Eclipse ujawnili bowiem, kiedy remake kultowego RPG z 1981 roku opuści Early Access.

Ujawniono datą premiery pełnej wersji Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Digital Eclipse poinformowało, że pełna wersja Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord zadebiutuje już 23 maja 2024 roku, czyli za niecały miesiąc. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Wspomnianego dnia remake kultowego RPG z 1981 nie tylko opuści wczesny dostęp na PC, ale ukaże się także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam, choć tytuł otrzymał na platformie Valve zaledwie 420 recenzji. Większość graczy docenia, że remake od studia Digital Eclipse pozostaje wierny pierwowzorowi. Wspomniana produkcja pozwala nawet włączyć klasyczny interfejs, co z pewnością docenią fani oryginału.

Wczytywanie ramki mediów.