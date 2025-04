Legendarny gitarzysta Slash promuje kryptowalutę… a może jego konto na X zostało zhakowane?

W przypiętym poście, konto Slasha obiecywało:

Zainwestujemy 1 milion dolarów w $GUNS w ciągu następnej godziny.

Nie wiadomo, kim było tajemnicze „my”, ale wszystko wskazuje na to, że żadna gigantyczna inwestycja się nie wydarzyła. Wartość pojedynczego tokena $GUNS wynosiła zaledwie $0.000003, a jego kapitalizacja rynkowa spadła z ponad 15 000 dolarów do około 4 400 dolarów. Obecnie wszystkie posty związane z kryptowalutą zostały usunięte z konta X Slasha. Jego najnowszy wpis to teraz link do Instagrama, gdzie oddał hołd Valowi Kilmerowi, zmarłemu dzień wcześniej aktorowi.

Wszystko wskazuje na to, że konto Slasha zostało tymczasowo zhakowane, co niestety stało się powszechnym problemem w dzisiejszych czasach. Rok temu ofiarą podobnego incydentu padło konto Metallici, które również zaczęło promować kryptowaluty.

Guns N’ Roses ruszają w trasę koncertową w 2025 roku. Trasa zatytułowana „Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” rozpocznie się 1 maja w Inczon, w Korei Południowej. Będzie to pierwszy tour zespołu z nowym perkusistą Isaakiem Carpenterem, który zastąpił Franka Ferrera.