Brian May wspomina odrzucony pomysł Freddiego Mercury’ego: „To nie był jeden z jego przełomowych pomysłów”

Muzyk dodał, że Mercury wnosił do zespołu pomysły, które były „szalone, zuchwałe i nietypowe” i zazwyczaj Queen je akceptowało:

Jednym z tych mniej udanych pomysłów było coś, co zainspirował sam Michael Jackson:

Pewnego dnia Freddie przyszedł i powiedział: Mam niesamowity pomysł. Wiecie, że Michael Jackson właśnie wydał album Bad? No więc posłuchajcie… Co byście powiedzieli, gdybyśmy nazwali nasz następny album Good? Spojrzeliśmy wtedy po sobie i powiedzieliśmy: Freddie, może powinniśmy to jeszcze przemyśleć. To nie był jeden z jego przełomowych pomysłów, ale patrząc z perspektywy czasu… może się myliliśmy.