Sex Pistols ogłaszają pierwszą trasę koncertową na terenie Ameryki Północnej od 22 lat. Nie obyło się jednak bez kontrowersji

Nowy skład zespołu, w którym znaleźli się Steve Jones, Paul Cook i Glen Matlock, wystąpi z Frankiem Carterem, wokalistą znanym z zespołu Frank Carter & The Rattlesnakes. Trasa rozpocznie się 16 września w Dallas, a zakończy 16 października w Los Angeles. Podczas koncertów zagrają w całości legendarny album Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.

Sex Pistols wraca do koncertowania w USA

Oryginalny wokalista Sex Pistols, John Lydon (znany jako Johnny Rotten), nie bierze udziału w reaktywacji zespołu. Nie dołączył on do żadnego z ostatnich projektów Sex Pistols, w tym do serialu telewizyjnego z 2022 roku. Wypowiadał się też krytycznie na temat nowej trasy, określając ją mianem „karaoke”: