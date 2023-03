Tchia zachwyca urokiem na nowym gameplayu

Tchia to idealna propozycja dla miłośników nieszablonowej rozgrywki. Niedawno twórcy ze studia Awaceb podzielili się oficjalną datą i trailerem. Tym razem przygotowali specjalne wideo, na którym zaprezentowano fragmenty rozgrywki. Głównym motywem materiału jest ukulele, która odegra znaczącą rolę w trakcie naszych przygód.

W Tchia ukulele będzie w pełni grywalnym instrumentem

W najnowszym wideo twórcy wyjaśniają na przykładach, w jaki sposób będą działać mechaniki związane z grą na instrumencie. Ukulele będzie miało znacznie więcej właściwości, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.



„Dołącz do Tchii podczas jej tropikalnej przygody w otwartym świecie, w trakcie której musi uratować ojca z rąk okrutnego tyrana Meavora, władcy archipelagu. Wspinaj się, szybuj, pływaj oraz żegluj łodzią po pięknych wyspach, odkrywając otwarty świat, oparty na zaawansowanym modelu fizycznym” – czytamy w opisie gry na Steam.



Tchia zadebiutuje na rynku już 21 marca, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Warto zaznaczyć, że gra od dnia premiery będzie dostępna w katalogu usługi PlayStation Plus Extra, co może zachęcić wiele osób do sprawdzenia tego tytułu.