Tchia z datą premiery! Gra będzie dostępna w PlayStation Plus Extra

Tchia to intrygująca propozycja od studia Awaceb. Podczas niedawnego ING Fast Fest twórcy podzielili się krótkim materiałem z rozgrywki. W końcu poznaliśmy datę premiery tego uroczego sandboxa. Ekipa Awaceb przygotowała również nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Tchia z datą premiery i nowym trailerem

Tchia zadebiutuje na rynku już 21 marca. Warto zaznaczyć, że gra od dnia premiery będzie dostępna w katalogu usługi PlayStation Plus Extra, co może zachęcić wiele osób do sprawdzenia tego tytułu. Szczególnie, że na pierwszy rzut oka produkcja autorstwa Awaceb może przywodzić na myśl The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



„Dołącz do Tchii podczas jej tropikalnej przygody w otwartym świecie, w trakcie której musi uratować ojca z rąk okrutnego tyrana Meavora, władcy archipelagu. Wspinaj się, szybuj, pływaj oraz żegluj łodzią po pięknych wyspach, odkrywając otwarty świat, oparty na zaawansowanym modelu fizycznym. Zmierz się w otwartych starciach z tkaninowymi żołnierzami stworzonymi przez Meavorę, w których własna kreatywność daje ci przewagę” – czytamy w opisie gry na Steam.