Taylor Swift wydała nowy album "The Life of a Showgirl". Posłuchajcie singla promującego krążek

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/03 12:50
Taylor Swift powróciła z nową muzyką. W piątek premierę miał jej dwunasty album studyjny “The Life of a Showgirl”, który już teraz zapowiada się na jeden z największych bestsellerów roku.

Nowy krążek pojawił się po blisko dwóch miesiącach od oficjalnej zapowiedzi w sierpniu, której Swift dokonała w podcaście “New Heights” braci Travisa i Jasona Kelce. Album zawiera jeden gościnny występ piosenkarki Sabriny Carpenter i jest pierwszym wydawnictwem artystki od zeszłorocznego “The Tortured Poets Department”.

Pierwszym singlem z płyty jest “The Fate of Ophelia”. Teledysk do utworu został napisany i wyreżyserowany przez samą Taylor Swift. Zostanie on zaprezentowany w niedzielę 5 października o godz. 19:00 czasu wschodniego (01:00 w nocy czasu polskiego). Album ukazuje się w przełomowym momencie kariery i życia prywatnego wokalistki. W maju Swift odkupiła prawa do masterów swoich pierwszych sześciu płyt, kończąc tym samym jeden z najgłośniejszych sporów w historii przemysłu muzycznego. Przypomnijmy, że w 2019 roku jej katalog przejął Scooter Braun wraz z wytwórnią Big Machine Records, a rok później sprzedał go firmie Shamrock Capital. To właśnie od niej Swift wykupiła swoje nagrania.

Najnowszy album powstał w przerwach między koncertami europejskiej części rekordowej trasy “Eras Tour”. Do pracy Swift zaprosiła legendarnych producentów Maksa Martina i Shellbacka, twórców takich hitów jak “Shake It Off”, “Blank Space” czy”„22”. To ich pierwsza wspólna płyta od lat, a jednocześnie pierwszy album Swift od dawna nagrany bez Jacka Antonoffa. Artystka w podcaście “New Heights” powiedziała:

To było jak złapanie pioruna do butelki. Chciałam być równie dumna z tego albumu, jak z trasy Eras i z tych samych powodów.

Travis Kelce dodał, że “The Life of a Showgirl” jest dużo bardziej energiczny, pełen radości i popowej ekscytacji niż ostatnie projekty wokalistki. Taylor Swift przygotowała dla fanów także specjalne wydarzenie. W niektórych kinach odbędzie się światowa premiera teledysku “The Fate of Ophelia” oraz pokaz materiałów zza kulis nagrań. Impreza potrwa przez cały weekend.

Poprzednia płyta Swift, “The Tortured Poets Department”, była najlepiej sprzedającym się albumem 2024 roku, osiągając imponujące 2 miliony egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Dzięki ogromnym oczekiwaniom, specjalnym wydaniom kolekcjonerskim oraz sprzedaży w setkach sklepów otwieranych o północy, “The Life of a Showgirl” ma szansę powtórzyć ten sukces.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

