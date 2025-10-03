Taylor Swift wydała nowy album "The Life of a Showgirl". Posłuchajcie singla promującego krążek

Taylor Swift powróciła z nową muzyką. W piątek premierę miał jej dwunasty album studyjny “The Life of a Showgirl”, który już teraz zapowiada się na jeden z największych bestsellerów roku.

Nowy krążek pojawił się po blisko dwóch miesiącach od oficjalnej zapowiedzi w sierpniu, której Swift dokonała w podcaście “New Heights” braci Travisa i Jasona Kelce. Album zawiera jeden gościnny występ piosenkarki Sabriny Carpenter i jest pierwszym wydawnictwem artystki od zeszłorocznego “The Tortured Poets Department”.

Taylor Swift wydała nowy album

Pierwszym singlem z płyty jest “The Fate of Ophelia”. Teledysk do utworu został napisany i wyreżyserowany przez samą Taylor Swift. Zostanie on zaprezentowany w niedzielę 5 października o godz. 19:00 czasu wschodniego (01:00 w nocy czasu polskiego). Album ukazuje się w przełomowym momencie kariery i życia prywatnego wokalistki. W maju Swift odkupiła prawa do masterów swoich pierwszych sześciu płyt, kończąc tym samym jeden z najgłośniejszych sporów w historii przemysłu muzycznego. Przypomnijmy, że w 2019 roku jej katalog przejął Scooter Braun wraz z wytwórnią Big Machine Records, a rok później sprzedał go firmie Shamrock Capital. To właśnie od niej Swift wykupiła swoje nagrania.