Simple Plan ogłaszają trasę koncertową w Europie. Zagrają też w Polsce

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/03 11:50
Simple Plan przybędą do Europy, aby zagrać kilkanaście koncertów w tym jeden w Polsce.

Zespół Simple Plan potwierdził powrót na koncertowe szlaki po Europie i Wielkiej Brytanii. W październiku 2026 roku grupa wyruszy w wielką trasę “Bigger Than You Think!”, w ramach której zaprezentuje największe przeboje oraz rzadko wykonywane utwory z całej swojej dyskografii.

Simple Plan

Simple Plan zagrają koncert w Polsce

Po intensywnym okresie koncertów u boku The Offspring, Kanadyjczycy wyruszą w swoją własną trasę. Tournee rozpocznie się dwoma datami w Wielkiej Brytanii: w Manchesterze w O2 Apollo oraz w londyńskim OVO Arena Wembley. Następnie Simple Plan odwiedzą kontynentalną część Europy, gdzie dołączą do nich goście specjalni, w tym walijski zespół Neck Deep. W połowie trasy Simple Plan zawitają również do Warszawy. Muzycy ogłosili:

Świetnie bawiliśmy się koncertując w Europie i Wielkiej Brytanii przez ostatnie dwa miesiące, więc po prostu musieliśmy tu wrócić w 2026 roku! Nie możemy się doczekać, aby ruszyć w naszą trasę Bigger Than You Think!, grając pełne sety i przedłużając obchody 25-lecia zespołu. Zagramy wszystkie nasze największe hity oraz ulubione przez fanów kawałki, które rzadko pojawiają się na żywo. A do tego zabieramy ze sobą naszych przyjaciół z Neck Deep, to będzie coś wyjątkowego! Jesteśmy wdzięczni i zachwyceni, jak niesamowicie przyjęliście nas w Europie i Wielkiej Brytanii. Cudownie jest widzieć naszych długoletnich fanów, ale także nowe pokolenie, które dołącza pod sceną. Koncerty są coraz większe, a my nie możemy uwierzyć, że zagramy w tak legendarnych miejscach, jak Wembley Arena w Londynie czy Accor Arena w Paryżu. To dla nas spełnienie marzeń i zawdzięczamy to Wam!

GramTV przedstawia:

Europejska trasa koncertowa Simple Plan “Bigger Than You Think!”:

  • 2.10 – Manchester, O2 Apollo
  • 3.10 – Londyn, OVO Arena Wembley
  • 5.10 – Bruksela, Ancienne Belgique
  • 8.10 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
  • 9.10 – Amsterdam, AFAS
  • 10.10 – Hamburg, Sporthalle
  • 12.10 – Kopenhaga, Den Gra Hal
  • 13.10 – Oslo, Sentrum Scene
  • 14.10 – Sztokholm, Fallen
  • 16.10 – Berlin, UFO
  • 17.10 – Warszawa, Expo XXI
  • 18.10 – Praga, O2 Universum
  • 20.10 – Wiedeń, Gasometer
  • 23.10 – Monachium, Zenith
  • 24.10 – Mediolan, Alcatraz
  • 26.10 – Barcelona, Sant Jordi Club
  • 27.10 – Madryt, Palacio Vistalegre
  • 29.10 – Zurych, Halle 622
  • 31.10 – Paryż, Accor Arena

Źródło:https://www.kerrang.com/simple-plan-uk-european-tour-2026-bigger-than-you-think-london-ovo-arena-wembley-neck-deep-pop-punk

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

