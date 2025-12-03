Simple Plan ogłaszają trasę koncertową w Europie. Zagrają też w Polsce

Simple Plan przybędą do Europy, aby zagrać kilkanaście koncertów w tym jeden w Polsce.

Zespół Simple Plan potwierdził powrót na koncertowe szlaki po Europie i Wielkiej Brytanii. W październiku 2026 roku grupa wyruszy w wielką trasę “Bigger Than You Think!”, w ramach której zaprezentuje największe przeboje oraz rzadko wykonywane utwory z całej swojej dyskografii.

Simple Plan zagrają koncert w Polsce

Po intensywnym okresie koncertów u boku The Offspring, Kanadyjczycy wyruszą w swoją własną trasę. Tournee rozpocznie się dwoma datami w Wielkiej Brytanii: w Manchesterze w O2 Apollo oraz w londyńskim OVO Arena Wembley. Następnie Simple Plan odwiedzą kontynentalną część Europy, gdzie dołączą do nich goście specjalni, w tym walijski zespół Neck Deep. W połowie trasy Simple Plan zawitają również do Warszawy. Muzycy ogłosili: