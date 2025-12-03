Simple Plan ogłaszają trasę koncertową w Europie. Zagrają też w Polsce

Simple Plan przybędą do Europy, aby zagrać kilkanaście koncertów w tym jeden w Polsce.
Zespół Simple Plan potwierdził powrót na koncertowe szlaki po Europie i Wielkiej Brytanii. W październiku 2026 roku grupa wyruszy w wielką trasę “Bigger Than You Think!”, w ramach której zaprezentuje największe przeboje oraz rzadko wykonywane utwory z całej swojej dyskografii.
Simple Plan zagrają koncert w Polsce
Po intensywnym okresie koncertów u boku The Offspring, Kanadyjczycy wyruszą w swoją własną trasę. Tournee rozpocznie się dwoma datami w Wielkiej Brytanii: w Manchesterze w O2 Apollo oraz w londyńskim OVO Arena Wembley. Następnie Simple Plan odwiedzą kontynentalną część Europy, gdzie dołączą do nich goście specjalni, w tym walijski zespół Neck Deep. W połowie trasy Simple Plan zawitają również do Warszawy. Muzycy ogłosili:
Świetnie bawiliśmy się koncertując w Europie i Wielkiej Brytanii przez ostatnie dwa miesiące, więc po prostu musieliśmy tu wrócić w 2026 roku! Nie możemy się doczekać, aby ruszyć w naszą trasę Bigger Than You Think!, grając pełne sety i przedłużając obchody 25-lecia zespołu. Zagramy wszystkie nasze największe hity oraz ulubione przez fanów kawałki, które rzadko pojawiają się na żywo. A do tego zabieramy ze sobą naszych przyjaciół z Neck Deep, to będzie coś wyjątkowego! Jesteśmy wdzięczni i zachwyceni, jak niesamowicie przyjęliście nas w Europie i Wielkiej Brytanii. Cudownie jest widzieć naszych długoletnich fanów, ale także nowe pokolenie, które dołącza pod sceną. Koncerty są coraz większe, a my nie możemy uwierzyć, że zagramy w tak legendarnych miejscach, jak Wembley Arena w Londynie czy Accor Arena w Paryżu. To dla nas spełnienie marzeń i zawdzięczamy to Wam!
Europejska trasa koncertowa Simple Plan “Bigger Than You Think!”:
