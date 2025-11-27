Guns N' Roses ogłaszają światową trasę koncertową. Zespół dwukrotnie zagra w Polsce

Po rozległej trasie koncertowej z 2025 roku, która obejmowała Europę, Bliski Wschód, Azję i Amerykę Łacińską, legendarni rockmani z Guns N’ Roses ogłosili powrót na scenę wiosną i latem 2026 roku. Nadchodząca trasa obejmie występy w Meksyku i Brazylii, a następnie serię koncertów w Europie oraz na największych stadionach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wśród wyjątkowych wydarzeń znajdzie się historyczny występ na Rose Bowl w Los Angeles i będzie to pierwszy koncert zespołu w tym miejscu od ponad trzech dekad.

Guns N’ Roses zagrają w Polsce

Ogłoszenie trasy koncertowej nastąpiło zaledwie kilka dni po premierze ekskluzywnego, limitowanego box setu “Live Era '87-'93”, zawierającego zremasterowany dźwięk i odświeżoną szatę graficzną. Choć materiał dokumentuje młodsze wcielenie zespołu, jego wydanie idealnie trafia w moment dlatego, że zarówno wtedy, jak i dziś Guns N’ Roses pozostają jedną z najpotężniejszych koncertowych formacji na świecie.