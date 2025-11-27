Guns N' Roses ogłaszają światową trasę koncertową. Zespół dwukrotnie zagra w Polsce

Po rozległej trasie koncertowej z 2025 roku, która obejmowała Europę, Bliski Wschód, Azję i Amerykę Łacińską, legendarni rockmani z Guns N’ Roses ogłosili powrót na scenę wiosną i latem 2026 roku. Nadchodząca trasa obejmie występy w Meksyku i Brazylii, a następnie serię koncertów w Europie oraz na największych stadionach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wśród wyjątkowych wydarzeń znajdzie się historyczny występ na Rose Bowl w Los Angeles i będzie to pierwszy koncert zespołu w tym miejscu od ponad trzech dekad.
Guns N’ Roses zagrają w Polsce
Ogłoszenie trasy koncertowej nastąpiło zaledwie kilka dni po premierze ekskluzywnego, limitowanego box setu “Live Era '87-'93”, zawierającego zremasterowany dźwięk i odświeżoną szatę graficzną. Choć materiał dokumentuje młodsze wcielenie zespołu, jego wydanie idealnie trafia w moment dlatego, że zarówno wtedy, jak i dziś Guns N’ Roses pozostają jedną z najpotężniejszych koncertowych formacji na świecie.
Zespół ma już potwierdzone występy na festiwalach w Meksyku, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Nadchodząca trasa, obejmująca 31 koncertów zawiera europejską część z występami m.in. w Polsce, Irlandii, Holandii, Niemczech, Belgii i Francji, po czym Gunsi powrócą do Ameryki Północnej, aby zagrać serię koncertów w USA i Kanadzie. Tak prezentuje się pełna trasa koncertowa Guns N’ Roses 2026:
Meksyk i Brazylia
28 marca – Monterrey, Meksyk – Tecate Pa’l Norte
1 kwietnia – Porto Alegre, Brazylia – Estádio Beira Rio
4 kwietnia – São Paulo, Brazylia – Monsters Of Rock
7 kwietnia – São José do Rio Preto, Brazylia – Alberto Bertelli Lucatto
10 kwietnia – Rio de Janeiro, Brazylia – Engenhao
12 kwietnia – Vitoria, Brazylia – Estádio Estadual Kleber José de Andrade
15 kwietnia – Salvador, Brazylia – Arena Fonte Nova
18 kwietnia – Fortaleza, Brazylia – Arena Castelão
21 kwietnia – São Luiz, Brazylia – Estádio Governador João Castelo „Castelão”
25 kwietnia – Belém do Pará, Brazylia – Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”
Ameryka Północna
5 maja – Hollywood, FL – Hard Rock Hollywood
7 maja – Daytona Beach, FL – Welcome To Rockville
Europa
4 czerwca – Gliwice, Polska – PreZero Arena Gliwice
6 czerwca – Gliwice, Polska – PreZero Arena Gliwice
10 czerwca – Dublin, Irlandia – 3Arena
12 czerwca – Donington, UK – Download
14 czerwca – (data zarezerwowana, miejsce do ogłoszenia)
18 czerwca – Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome
20 czerwca – Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome
23 czerwca – Berlin, Niemcy – Uber Arena
25 czerwca – Berlin, Niemcy – Uber Arena
28 czerwca – Antwerpia, Belgia – AFAS Dome
1 lipca – Paryż, Francja – Accor Arena
3 lipca – Paryż, Francja – Accor Arena
USA i Kanada
23 lipca – Raleigh, NC – Carter-Finley Stadium
26 lipca – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center
29 lipca – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre
1 sierpnia – Hershey, PA – Hersheypark Stadium
5 sierpnia – Toronto, ON – Rogers Stadium
8 sierpnia – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater
12 sierpnia – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
16 sierpnia – St. Louis, MO – Busch Stadium
19 sierpnia – Kansas City, MO – Morton Amphitheater
22 sierpnia – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
26 sierpnia – Edmonton, AB – Commonwealth Stadium
29 sierpnia – Vancouver, BC – BC Place
2 września – San Diego, CA – Snapdragon Stadium
5 września – Pasadena, CA – Rose Bowl
9 września – Arlington, TX – Globe Life Field
12 września – Ridgedale, MO – Thunder Ridge Nature Arena
16 września – San Antonio, TX – Alamodome
19 września – Atlanta, GA – Truist Park
Guns N’ Roses do dziś pozostają najdynamiczniejszym, najbardziej bezkompromisowym i definiującym amerykańskim zespołem rockowym. Ich przełomowy debiut z 1987 roku, “Appetite For Destruction”, to najlepiej sprzedający się debiutancki album w historii USA oraz jedenasty najlepiej sprzedający się album w Ameryce. Dyskografia zespołu rozeszła się łącznie w ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie.
Koncerty Gunsów słyną z ponad trzygodzinnych, intensywnych występów, łączących największe przeboje z rzadko wykonywanymi utworami z katalogu grupy. Ich trasa w 2024 roku sprzedała 1,3 milionów biletów i była największym tournee zespołu w historii, obejmując występy na stadionach, w halach oraz na największych festiwalach, w tym Glastonbury i Hyde Park. Poprzednia trasa “Not In This Lifetime…” stała się czwartą najbardziej dochodową trasą koncertową wszech czasów.
