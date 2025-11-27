Sylosis zapowiadają siódmy album studyjny "The New Flesh”. Jest singiel o tym samym tytule

Oprócz zapowiedzi nowego, siódmego już albumu, zespół w składzie Josh Middleton (gitara/wokal), Ali Richardson (perkusja), Conor Marshall (gitara) oraz Ben Thomas (bas), wypuścił również potężny, nowy singiel będący jednocześnie utworem tytułowym, czyli “The New Flesh”. Płyta trafi na rynek 20 lutego 2026 roku, a poniżej możecie zapoznać się z jej pełną tracklistą.

Przedstawiamy The New Flesh. To moment, w którym umacniamy skład zespołu i ruszamy dalej z nowym poczuciem celu i agresji. Po tym, jak przez ostatnie dwa lata spędziliśmy tyle czasu w trasie, The New Flesh i kolejne utwory z albumu zostały napisane z myślą o koncertach. W tych kompozycjach płynie energia, jakiej jeszcze nigdy nie czuliśmy na albumie Sylosis. Do zobaczenia w 2026 roku.

Zespół Sylosis świenie radzi sobie z muzyką metalową i konsekwentnie działa na tym polu. Po świetnie przyjętym albumie “A Sign Of Things To Come” z 2023 roku, Josh Middleton i jego mistrzowski kolektyw są gotowi zaprezentować swój najpotężniejszy materiał w karierze. “The New Flesh” to brutalna mieszanka potężnych riffów, wciągającej melodyki i dopracowanej agresji. To będzie album, który zaprezentuje zespół w 2025 roku w formie bezkompromisowej i absolutnie oddanej metalowi.

Jak zapowiada zespół Sylosis, utwór “The New Flesh” osiąga najwyższy poziom w historii zespołu, a odrodzenie, które rozpoczęło się na “The Sign Of Things To Come”, przerodziło się w coś niepowstrzymanego. Oceńcie sami czy te słowa rzeczywiście są warte wypowiedzenia. Poniżej posłuchacie najnowszego singla: