Sylosis zapowiadają siódmy album studyjny "The New Flesh”. Jest singiel o tym samym tytule

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/27 19:30
Brytyjska formacja Sylosis ujawniła pierwsze szczegóły swojego siódmego albumu studyjnego zatytułowanego “The New Flesh”, który trafi na rynek 20 lutego 2026 roku.

Oprócz zapowiedzi nowego, siódmego już albumu, zespół w składzie Josh Middleton (gitara/wokal), Ali Richardson (perkusja), Conor Marshall (gitara) oraz Ben Thomas (bas), wypuścił również potężny, nowy singiel będący jednocześnie utworem tytułowym, czyli “The New Flesh”. Płyta trafi na rynek 20 lutego 2026 roku, a poniżej możecie zapoznać się z jej pełną tracklistą.

Sylosis
Sylosis

Sylosis zapowiada siódmy album

Zespół Sylosis informuje fanów:

Przedstawiamy The New Flesh. To moment, w którym umacniamy skład zespołu i ruszamy dalej z nowym poczuciem celu i agresji. Po tym, jak przez ostatnie dwa lata spędziliśmy tyle czasu w trasie, The New Flesh i kolejne utwory z albumu zostały napisane z myślą o koncertach. W tych kompozycjach płynie energia, jakiej jeszcze nigdy nie czuliśmy na albumie Sylosis. Do zobaczenia w 2026 roku.

Oto lista utwór, które znajdą się na albumie “The New Flesh”:

  • Beneath The Surface
  • Erased
  • All Glory, No Valour
  • Lacerations
  • Mirror Mirror
  • Spared From The Guillotine
  • Adorn My Throne
  • The New Flesh
  • Everywhere At Once
  • Circle Of Swords
  • Seeds In The River

GramTV przedstawia:

Zespół Sylosis świenie radzi sobie z muzyką metalową i konsekwentnie działa na tym polu. Po świetnie przyjętym albumie “A Sign Of Things To Come” z 2023 roku, Josh Middleton i jego mistrzowski kolektyw są gotowi zaprezentować swój najpotężniejszy materiał w karierze. “The New Flesh” to brutalna mieszanka potężnych riffów, wciągającej melodyki i dopracowanej agresji. To będzie album, który zaprezentuje zespół w 2025 roku w formie bezkompromisowej i absolutnie oddanej metalowi.

Jak zapowiada zespół Sylosis, utwór “The New Flesh” osiąga najwyższy poziom w historii zespołu, a odrodzenie, które rozpoczęło się na “The Sign Of Things To Come”, przerodziło się w coś niepowstrzymanego. Oceńcie sami czy te słowa rzeczywiście są warte wypowiedzenia. Poniżej posłuchacie najnowszego singla:

Źródło:https://blabbermouth.net/news/sylosis-announces-seventh-studio-album-the-new-flesh

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

