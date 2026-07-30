Kultowe uniwersum science fiction trafi na Netflix i to w całości. Zawarto gigantyczną umowę

Wszystkie seriale osadzone w świecie zombie stworzonego przez AMC będą dostępne na jednej platformie. To efekt wielomilionowego porozumienia z Netfliksem.
Fani The Walking Dead mają powody do zadowolenia. Netflix i AMC Global Media ogłosiły zawarcie nowej, pięcioletniej umowy licencyjnej o wartości 500 milionów dolarów, dzięki której od 2027 roku na platformę trafi całe telewizyjne uniwersum popularnej marki.
Ponad 370 odcinków w jednym miejscu. Fani mogą zacierać ręcę
Porozumienie obejmuje nie tylko główny serial The Walking Dead, ale także wszystkie jego dotychczasowe spin-offy: Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond oraz Tales of the Walking Dead. Łącznie daje to 371 odcinków. Nowa umowa ma charakter współekskluzywny, co oznacza, że produkcje będą dostępne zarówno w serwisie Netflix, jak i na platformie AMC+. Lori Conkling, wiceprezes ds. licencjonowania w Netfliksie, powiedziała:
Widzowie odkrywają The Walking Dead na Netfliksie od niemal 15 lat, a serial wciąż zdobywa nowych fanów. Cieszymy się ze współpracy z AMC Global Media, dzięki której jeszcze więcej osób na całym świecie zyska dostęp do całego uniwersum The Walking Dead –
Zadowolenia z porozumienia nie kryje także prezes AMC Global Media, Kristin Dolan.
GramTV przedstawia:
To porozumienie tworzy globalne miejsce dla całego uniwersum – wszystkich seriali i wszystkich odcinków – czyniąc franczyzę bardziej dostępną niż kiedykolwiek wcześniej. Netflix odegrał ogromną rolę w uczynieniu The Walking Dead jedną z najważniejszych marek w historii telewizji i rozrywki.
Udostępnianie poszczególnych seriali będzie odbywać się etapami i zależeć od wygaśnięcia obowiązujących umów licencyjnych w poszczególnych krajach. Na razie nie wiadomo, czy wszystkie seriale z uniwersum The Walking Dead pojawią się również w polskiej ofercie Netfliksa. Platforma nie ujawniła jeszcze listy krajów objętych nową umową, jednak taki scenariusz nie jest wykluczony. Warto przypomnieć, że niedawno zadebiutował trzeci sezon The Walking Dead: Dead City, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i widzów.
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