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Kultowe uniwersum science fiction trafi na Netflix i to w całości. Zawarto gigantyczną umowę

Jakub Piwoński
2026/07/30 15:30
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Wszystkie seriale osadzone w świecie zombie stworzonego przez AMC będą dostępne na jednej platformie. To efekt wielomilionowego porozumienia z Netfliksem.

Fani The Walking Dead mają powody do zadowolenia. Netflix i AMC Global Media ogłosiły zawarcie nowej, pięcioletniej umowy licencyjnej o wartości 500 milionów dolarów, dzięki której od 2027 roku na platformę trafi całe telewizyjne uniwersum popularnej marki.

The Walking Dead
The Walking Dead

Ponad 370 odcinków w jednym miejscu. Fani mogą zacierać ręcę

Porozumienie obejmuje nie tylko główny serial The Walking Dead, ale także wszystkie jego dotychczasowe spin-offy: Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond oraz Tales of the Walking Dead. Łącznie daje to 371 odcinków. Nowa umowa ma charakter współekskluzywny, co oznacza, że produkcje będą dostępne zarówno w serwisie Netflix, jak i na platformie AMC+. Lori Conkling, wiceprezes ds. licencjonowania w Netfliksie, powiedziała:

Widzowie odkrywają The Walking Dead na Netfliksie od niemal 15 lat, a serial wciąż zdobywa nowych fanów. Cieszymy się ze współpracy z AMC Global Media, dzięki której jeszcze więcej osób na całym świecie zyska dostęp do całego uniwersum The Walking Dead –

Zadowolenia z porozumienia nie kryje także prezes AMC Global Media, Kristin Dolan.

GramTV przedstawia:

To porozumienie tworzy globalne miejsce dla całego uniwersum – wszystkich seriali i wszystkich odcinków – czyniąc franczyzę bardziej dostępną niż kiedykolwiek wcześniej. Netflix odegrał ogromną rolę w uczynieniu The Walking Dead jedną z najważniejszych marek w historii telewizji i rozrywki.

Udostępnianie poszczególnych seriali będzie odbywać się etapami i zależeć od wygaśnięcia obowiązujących umów licencyjnych w poszczególnych krajach. Na razie nie wiadomo, czy wszystkie seriale z uniwersum The Walking Dead pojawią się również w polskiej ofercie Netfliksa. Platforma nie ujawniła jeszcze listy krajów objętych nową umową, jednak taki scenariusz nie jest wykluczony. Warto przypomnieć, że niedawno zadebiutował trzeci sezon The Walking Dead: Dead City, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i widzów.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/the-walking-dead-stream-netflix-amc-plus-500-million-deal-1236824065/

Tagi:

Popkultura
horror
The Walking Dead
serial
Netflix
science fiction
licencja
umowa
AMC
AMC+
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112