Kultowe uniwersum science fiction trafi na Netflix i to w całości. Zawarto gigantyczną umowę

Wszystkie seriale osadzone w świecie zombie stworzonego przez AMC będą dostępne na jednej platformie. To efekt wielomilionowego porozumienia z Netfliksem.

Fani The Walking Dead mają powody do zadowolenia. Netflix i AMC Global Media ogłosiły zawarcie nowej, pięcioletniej umowy licencyjnej o wartości 500 milionów dolarów, dzięki której od 2027 roku na platformę trafi całe telewizyjne uniwersum popularnej marki.

Ponad 370 odcinków w jednym miejscu. Fani mogą zacierać ręcę

Porozumienie obejmuje nie tylko główny serial The Walking Dead, ale także wszystkie jego dotychczasowe spin-offy: Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond oraz Tales of the Walking Dead. Łącznie daje to 371 odcinków. Nowa umowa ma charakter współekskluzywny, co oznacza, że produkcje będą dostępne zarówno w serwisie Netflix, jak i na platformie AMC+. Lori Conkling, wiceprezes ds. licencjonowania w Netfliksie, powiedziała: