Tanio to już było. Amazon Prime drożeje o 40%

Kiedyś to były czasy. Kiedyś Amazon Prime był tani. Teraz zaś nie ma już czasów. Tak jak i zresztą nie ma już (bardzo) taniego Amazon Prime.

Albo inaczej – na tle konkurencji Amazon i jego abonament nadal wypadają korzystnie. Niemniej i tak trzeba odnotować, że ceny proponowane przez giganta z Seattle stały się odczuwalnie wyższe. Tym samym potwierdziły się też doniesienia z końca minionego roku. Amazon Prime już oficjalnie z większą niż dotychczas ceną subskrypcji Dotychczas za jeden miesiąc subskrypcji Amazon Prime płaciliśmy 10,99 zł. Jeżeli zaś ktoś był pewny swego i chciał wykupić cały rok z góry, musiał uiścić opłatę w wysokości 49 zł. Niemniej te ceny już się skończyły. Od teraz jeden miesiąc abonamentu kosztować będzie 15,50 zł, podczas gdy 12 miesięcy to wydatek rzędu 69 zł. W obu wypadkach mowa zatem o około 40-procentowej podwyżce.

Wzrost jest zatem odczuwalny, ale, jak już padło, na tle innych serwisów wciąż można mówić o niewielkim koszcie. Weźmy takiego giganta streamingu, czyli Netflixa. Tam za miesiąc płacimy od 33 do 67 zł i nie ma mowy o żadnych obniżkach za dłuższe zobowiązanie. HBO Max to już od 29,99 do 49,99 zł za miesiąc i od 299 do 499 zł za rok. Jest też Disney+, gdzie ceny wahają się od 34,99 zł za miesiąc najtańszego planu do 599,90 za rok planu najdroższego.

GramTV przedstawia:

Tymczasem Amazon Prime to nie tylko dostęp do biblioteki streamingowej Prime Video. To także Amazon Luna, czyli granie w chmurze oraz udostępniane regularnie darmowe gry na GOG.com czy Epic Games Launcher. Innym benefitem usługi jest darmowa dostawa produktów zamówionych w sklepie internetowym Amazona. W obliczu tego wszystkiego 69 zł za rok wciąż w skali całego rynku jest ceną bardzo atrakcyjną. Co istotne, osoby, które posiadają już aktywny plan roczny, zostaną objęte podwyżką dopiero w momencie jego wygaśnięcia. Warunkiem jest jednak wejście pod ten adres i akceptacja zmienionej ceny przed zakończeniem obecnego planu. W przeciwnym wypadku nasza subskrypcja nie zostanie przedłużona.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

