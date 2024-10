Tango Gameworks pracowało nad Hi-Fi Rush 2 jeszcze przed przejęciem przez Krafton

Ponadto Maria Park przekazała, że oryginalne Hi-Fi Rush może otrzymać więcej DLC, a także doczekać się wersji na Nintendo Switch. Według przedstawicielki firmy Krafton jest to coś „czego zespół naprawdę chce”. Twórcy nie chcą jednak spieszyć się z sequelem, aby „poświęcić niezbędny czas na dopracowanie gry i stworzenie innego doświadczenia”.

Park potwierdziła również, że prawa do Ghostwire: Tokyo oraz The Evil Within pozostały przy Microsofcie. Krafton miał skupić się głównie na Hi-Fi Rush, co było „bardziej strategiczną decyzją”. Choć „byłoby wspaniale, gdyby zdobyli wszystkie IP”, to „zespół pracował nad Hi-Fi Rush 2”.

Bardzo rzadko zdarza się, aby [Microsoft – dop. red.] sprzedawał IP nawet w przypadku zamknięcia studia. Rozmawialiśmy bezpośrednio z Philem Spencerem i mamy jego wsparcie. Był niesamowicie przychylny potrzebom zespołu Tango. Tak więc zabezpieczając prawa do tego IP, powinniśmy być w stanie kontynuować tę udaną serię, ale także zbadać potencjalne rozszerzenia i nowe kreatywne kierunki.