The Settlers Online przejęte przez twórców gry Tibia. CipSoft z obiecującymi zapowiedziami

Od teraz CipSoft jest odpowiedzialny za prowadzenie i rozwój The Settlers Online. Dotychczasowy zespół tworzący tę produkcję będzie kontynuował swoją pracę z naszego nowego biura w Düsseldorfie.

The Settlers Online to gra z bogatą historią i społecznością, która wspiera ją od wielu lat. Jest kształtowana przez fanów, którym bardzo na niej zależy i którzy poświęcili jej wiele czasu i wysiłku. Ten duch rezonuje z nami i jest podobny do pasji i poświęcenia, które Wy, Tibijczycy, okazywaliście przez lata. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Nie mogliśmy przejść obojętnie obok możliwości dbania o dwie lojalne społeczności w tym samym czasie.

To ekscytujący krok dla CipSoft, ale nie wpłynie on na nasze dalsze zaangażowanie w Tibię i jej rozwój. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ulepszać i wzbogacać świat Tibii razem z wami.