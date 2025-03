Młodsze pokolenia nie marzą o PlayStation 6? Dyrektor Netflixa twierdzi, że najmłodsi gracze nie chcą grać na konsolach

Według ostatnich doniesień PlayStation 6 oraz nowy Xbox mogą zadebiutować w 2027 lub 2028 roku. Tym samym minie jeszcze parę lat, zanim kolejna generacja konsol zadebiutuje na sklepowych półkach. Jednak zdaniem Tascana najmłodsi gracze wcale nie oczekują premiery PS6. Według jego analizy obecni ośmio-, czy dziewięciolatkowie o wiele bardziej chcą grać na dowolnym ekranie, niż posiadać dedykowany do grania sprzęt.

Jeśli chodzi o] konsole, zaczęliśmy patrzeć na przyszłość jako na coś niezależnego od platformy. Spójrzmy na młodsze pokolenie. Czy ośmiolatki i dziesięciolatki marzą o posiadaniu PlayStation 6? Nie jestem tego pewien.

Chcą one wchodzić w interakcję z dowolnym ekranem — gdziekolwiek się znajdują, nawet w samochodzie. Konsola to myślenie o wysokiej rozdzielczości, o kontrolerze […] Jeśli trzymamy się tego starszego modelu, to on będzie nas ograniczać.