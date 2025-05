Tales of the Shire z trybem dekorowania bez ograniczeń. Clutter-core w świecie hobbitów

Dekorowanie domu to jedna z kluczowych form wyrażania siebie w naszej grze. Już na bardzo wczesnym etapie zdecydowaliśmy, że zrezygnujemy z siatki – nie umieszczasz przedmiotów na wyznaczonych polach.

Jeśli chcesz, możesz pokryć całą ścianę półkami, obrazami i wszystkim, co tylko przyjdzie ci do głowy, a na każdej półce możesz ustawiać pojedyncze przedmioty. Duże rzeczy, małe rzeczy – nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co możesz mieć w swoim domu, co pozwala graczowi na doświadczenie w stylu clutter-core. – wyjaśnia deweloper.