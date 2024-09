Tales of the Shire opóźnione. Wycieczka do Shire nie odbędzie się w tym roku

Wszyscy w Weta Workshop cieszymy się, że będziecie mogli dołączyć do nas w Shire, spokojnym zakątku świata J.R.R. Tolkiena. Chcemy by moment, w którym nowi hobbici po raz pierwszy wkroczą do Bywater, spełnił wszystkie Wasze nadzieje. Dlatego, by móc zrealizować tę wizję, Tales of the Shire zadebiutuje na początku 2025 roku. Dziękujemy za cierpliwość i nieustające wsparcie – czytamy w wiadomości opublikowanej przez deweloperów.