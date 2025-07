Tales of the Shire nie podbiło serc krytyków. Przytulna gra zebrała mieszane oceny

Nieco bardziej łaskawym okiem na Tales of the Shire spoglądają natomiast użytkownicy platformy Steam. Tam oceny są „w większości pozytywne”, a gracze zwracają uwagę na unikalny styl graficzny, przyjemną rozgrywkę, muzykę czy udany system gotowania. Pojawiają się jednak zarzuty wobec braku dialogów, animacji czy wydajności gry.

Witaj w domu, hobbicie! Poznaj nowe dzieło kreatywnego studia Wētā Workshop i prowadź pełne uroku życie hobbita w cudownie błogiej scenerii Shire. Odkrywaj, ozdabiaj i udostępniaj w tym idyllicznym zakątku Śródziemia. Dołącz do przyjaznych hobbitów i znajomych postaci w Tales of the Shire: grze ze świata Władcy Pierścieni. – brzmi opis gry.