Tales of the Shire na zwiastunie z rozgrywką. Przytulny symulator już wkrótce trafi w ręce graczy

Choć Władcę Pierścieni najczęściej kojarzymy z epickimi przygodami i dynamiczną akcją, nadchodząca produkcja zatytułowana Tales of the Shire udowadnia, że potencjał IP jest znacznie szerszy. Deweloperzy ze studia Weta Workshop, we współpracy z wydawcą Private Division, postanowili zabrać graczy w zupełnie inną podróż – do spokojnej krainy Hobbitów, oferując doświadczenie przytulnego symulatora życia. W związku z nadciągającą premierą, do sieci trafił nowy zwiastun gry.

Nowy zwiastun Tales of the Shire z fragmentami rozgrywki

Przed zbliżającą się premierą, twórcy udostępnili nowy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki, pozwalający lepiej zrozumieć charakter tego unikalnego tytułu i poczuć jego atmosferę. Materiał wideo ukazuje między innymi różnorodne lokacje w urokliwej wiosce Bywater. Trailer zaprezentował także bohaterów i mieszkańców, a także system budowania i personalizacji postaci.