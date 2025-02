Przytulna gra w świecie Władcy Pierścieni opóźniona. Tales of the Shire nie zadebiutuje zgodnie z planem

We wrześniu ubiegłego roku poznaliśmy datę premiery uroczej gry osadzonej w świecie Władcy Pierścieni. Mowa o Tales of the Shire, które pierwotnie miało zadebiutować w marcu bieżącego roku. Okazuje się jednak, że termin ten jest już nieaktualny.

Tales of the Shire z nową datą premiery

Twórcy Tales of the Shire zdecydowali o przesunięciu daty premiery o około cztery miesiące. Decyzja ta ma na celu dopracowanie wszystkich szczegółów gry, aby zapewnić graczom jak najlepsze doświadczenia. Nowa data premiery gry to 29 lipca 2025 roku.