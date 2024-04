Tales of the Empire to wielka niespodzianka od Lucasfilm. Nowy serial animowany z uniwersum Gwiezdnych wojen otrzymał pierwszy zwiastun i datę premiery

Tales of the Empire zabiera widzów w podróż do samego serca złowrogiego Imperium Galaktycznego. Historii toczących się w dwóch odrębnych erach doświadczymy oczami dwóch wojowników na odmiennych ścieżkach. Utraciwszy wszystko, młoda Morgan Elsbeth poszukuje zemsty, torując sobie drogę przez sięgający coraz dalej imperialny świat. Tymczasem była Jedi Barriss Offee robi, co tylko potrafi, by przetrwać w galaktyce, która ulega ciągłej przemianie. Wybory tej dwójki zdefiniują ich przeznaczenie – czytamy w oficjalnej zapowiedzi serialu.