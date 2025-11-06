Takiej gry na podstawie kultowego horroru jeszcze nie było. Hellraiser: Revival to czyste zło

Nad projektem czuwa sam Clive Barker, który nie tylko zaakceptował kierunek artystyczny gry, ale aktywnie uczestniczy w jej tworzeniu.

Miłośnicy klasycznych horrorów mają powód do ekscytacji – Hellraiser: Revival, nowa gra inspirowana twórczością Clive’a Barkera, ma przywrócić na salony jeden z najbardziej rozpoznawalnych i niepokojących światów grozy. Produkcja powstaje w studiu Saber Interactive, znanym m.in. z Evil Dead: The Game czy A Quiet Place: The Road Ahead, i ma zadebiutować w 2026 roku na PS5, Xbox Series X|S i PC (Steam). Hellraiser: Revival – kultowy horror tym razem jako gra W przeciwieństwie do ostatnich adaptacji znanych marek grozy – jak Halloween czy Teksańska masakra piłą mechaniczną – Hellraiser: Revival nie będzie kolejną asymetryczną grą wieloosobową. Twórcy stawiają na pełnoprawną kampanię fabularną dla jednego gracza, skupioną na mrocznej, osobistej podróży w głąb piekielnego wymiaru znanego z filmów.

Gracze wcielą się w Aidana, który musi wykorzystać moc tajemniczego pudełka – Genesis Configuration – aby uratować swoją dziewczynę Sunny z labiryntu Cenobitów. Po drodze przyjdzie mu zawrzeć pakt z samym Pinheadem, a także stawić czoła nie tylko jego wyznawcom, lecz także innym potwornym istotom.

Co ważne, nad projektem czuwa sam Clive Barker, który nie tylko zaakceptował kierunek artystyczny gry, ale aktywnie uczestniczy w jej tworzeniu – pomaga w budowie fabuły, projektowaniu świata i dopracowywaniu mitologii Cenobitów. Do roli Pinheada po niemal dwóch dekadach powróci Doug Bradley, co stanowi dodatkową gratkę dla fanów oryginalnych filmów. Jak zapowiada dyrektor kreatywny Saber Interactive, Tim Willits, Hellraiser: Revival ma zachować ducha dwóch pierwszych filmów z serii – stawiając na psychologiczny, klaustrofobiczny horror i emocjonalną głębię, zamiast bezrefleksyjnej rzezi. Gracze mogą spodziewać się nie tylko starć z Cenobitami, ale też innych form koszmaru, które mają nadać rozgrywce różnorodność i intensywność. Jeśli obietnice twórców się spełnią, Hellraiser: Revival może być tym, na co fani horrorów czekali od lat – ambitną, klimatyczną i fabularnie dopracowaną grą na podstawie kultowego filmu.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





