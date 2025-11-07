Take-Two zapewnia, że BioShock 4 ma się dobrze. "Gra przeniesie serię na kolejny poziom”

Choć od oficjalnego ogłoszenia BioShock 4 minęło już pięć lat, Take-Two Interactive podkreśla, że gra nadal jest w produkcji i rozwija się zgodnie z założeniami.

Na początku tego roku doniesienia Bloomberga ujawniły, że projekt nie przeszedł wewnętrznej oceny, co doprowadziło do zwolnień w studiu Cloud Chamber oraz odsunięcia dotychczasowej dyrektor kreatywnej Kelley Gilmore. W efekcie tego fani zaczęli spekulować, czy długo wyczekiwany sequel w ogóle ujrzy światło dzienne. Take-Two Interactive uspokaja fanów – produkcja idzie zgodnie z planem. BioShock 4 niezagrożone Podczas konferencji Take-Two Interactive poświęconej finansom, prezes Karl Slatoff uspokoił wszystkich, że BioShock 4 jest nadal kluczowym projektem dla wydawcy:

BioShock to dla nas bardzo ważna franczyza. To jedna z naszych największych marek i jesteśmy bardzo podekscytowani nadchodzącą premierą kolejnego BioShocka. Według Slatoffa reorganizacja w Cloud Chamber, w tym zwolnienie ponad 80 pracowników i zmiany w kierownictwie, miała pomóc ustabilizować proces produkcji i skierować grę na właściwe tory: Wprowadziliśmy zmiany organizacyjne. Przesuwamy pewne elementy, ale teraz czujemy, że projekt zmierza w świetnym kierunku. Chcemy stworzyć coś, co przekroczy oczekiwania graczy. Kolejny BioShock przeniesie serię na następny poziom. To zawsze nasz cel przy wszystkich markach.

Z informacji Bloomberga wynikało wcześniej, że narracja gry wymaga gruntownej przebudowy, a planowany remake pierwszego BioShocka został anulowany w wyniku wewnętrznych zmian. Od czasu kiedy ogłoszono prace nad produkcją jednym zdaniem “zespół scenarzystów rozpoczął pracę nad kolejną odsłoną BioShocka”, nie pokazano żadnych materiałów – ani zwiastuna, ani grafik koncepcyjnych. Slatoff jest przekonany, że gra rozwija się właściwie i będzie godną kontynuacją serii, ale wśród fanów serii panują dość stonowane nastroje. Na razie nie podano żadnego okna premiery ani nawet oficjalnych szczegółów fabularnych czy stylistycznych, więc do wszystkiego wypada podchodzić z odpowiednim dystansem.