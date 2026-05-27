Take-Two zamyka popularny mod do GTA 5. RageMP zakończy działalność jeszcze w tym roku

Jedna z największych platform multiplayer do GTA 5 przestanie działać już niedługo.
Społeczność moderska GTA 5 czeka duża zmiana. RageMP, czyli popularna platforma pozwalająca tworzyć własne serwery multiplayer i roleplay, oficjalnie zakończy działalność 31 sierpnia tego roku. Decyzja jest efektem działań Take-Two Interactive, które po przejęciu Cfx.re i FiveM coraz mocniej porządkuje scenę modów związanych z Grand Theft Auto.
GTA 5 – RageMP kończy działalność po decyzji Take-Two
Informacja pojawiła się bezpośrednio na stronie RageMP. Twórcy platformy potwierdzili, że otrzymali od Take-Two wezwanie cease-and-desist, czyli formalne żądanie zakończenia działalności. Powodem jest fakt, że FiveM pozostaje obecnie jedyną oficjalnie wspieraną platformą multiplayer dla GTA 5.
Proces zamykania RageMP został podzielony na kilka etapów. Pierwszy rozpoczął się natychmiast i obejmuje zablokowanie możliwości tworzenia nowych serwerów oraz wyłączenie dostępu do narzędzi serwerowych. Administratorzy istniejących projektów otrzymali jednocześnie rekomendację migracji do FiveM. Kolejna faza rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku. Wtedy wyłączona zostanie publiczna lista serwerów RageMP, co znacząco utrudni funkcjonowanie społeczności korzystających z platformy.
Ostateczne zamknięcie nastąpi 31 sierpnia. Tego dnia przestaną działać wszystkie usługi backendowe, klient RageMP oraz zestaw narzędzi serwerowych. Oznacza to definitywny koniec jednej z największych alternatyw dla FiveM w GTA 5.
Take-Two już wcześniej wyraźnie pokazywało, że chce mieć pełną kontrolę nad sceną roleplay i multiplayer w Grand Theft Auto. Przejęcie Cfx.re w 2023 roku było początkiem większych zmian, które teraz najmocniej odczują właśnie użytkownicy RageMP.
