Take-Two zamyka popularny mod do GTA 5. RageMP zakończy działalność jeszcze w tym roku

Jedna z największych platform multiplayer do GTA 5 przestanie działać już niedługo.

Społeczność moderska GTA 5 czeka duża zmiana. RageMP, czyli popularna platforma pozwalająca tworzyć własne serwery multiplayer i roleplay, oficjalnie zakończy działalność 31 sierpnia tego roku. Decyzja jest efektem działań Take-Two Interactive, które po przejęciu Cfx.re i FiveM coraz mocniej porządkuje scenę modów związanych z Grand Theft Auto.

GTA 5 – RageMP kończy działalność po decyzji Take-Two

Informacja pojawiła się bezpośrednio na stronie RageMP. Twórcy platformy potwierdzili, że otrzymali od Take-Two wezwanie cease-and-desist, czyli formalne żądanie zakończenia działalności. Powodem jest fakt, że FiveM pozostaje obecnie jedyną oficjalnie wspieraną platformą multiplayer dla GTA 5.