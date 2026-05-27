Red Dead Online nie było porażką? Szef Take-Two broni trybu od Rockstar Games

Choć w ostatnich miesiącach cała uwaga graczy skupia się głównie na GTA 6, Rockstar Games wciąż posiada w swoim portfolio drugą ogromną markę. Red Dead Redemption 2, mimo niemal ośmiu lat na karku, nadal ma się sprzedawać znakomicie, a według Take-Two Interactive także Red Dead Online okazało się dużym sukcesem.

Red Dead Online – Strauss Zelnick odpowiada krytykom

W rozmowie z IGN CEO Take-Two Interactive Strauss Zelnick stanowczo odrzucił sugestie, jakoby Red Dead Online było „zmarnowaną szansą”. Jego zdaniem sama sprzedaż Red Dead Redemption 2 pokazuje skalę sukcesu marki. Zelnick przypomniał, że produkcja sprzedała się już w ponad 85 milionach egzemplarzy, a sam tryb online był „ogromnie udany i długowieczny”. Choć Red Dead Online nigdy nie osiągnęło popularności porównywalnej z GTA Online, przez lata otrzymywało nowe aktualizacje, a nawet doczekało się osobnej wersji standalone.