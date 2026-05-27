Red Dead Online nie było porażką? Szef Take-Two broni trybu od Rockstar Games

Strauss Zelnick uważa, że sieciowy tryb Red Dead Redemption 2 odniósł ogromny sukces, mimo częstych porównań do GTA Online.
Choć w ostatnich miesiącach cała uwaga graczy skupia się głównie na GTA 6, Rockstar Games wciąż posiada w swoim portfolio drugą ogromną markę. Red Dead Redemption 2, mimo niemal ośmiu lat na karku, nadal ma się sprzedawać znakomicie, a według Take-Two Interactive także Red Dead Online okazało się dużym sukcesem.
Red Dead Online – Strauss Zelnick odpowiada krytykom
W rozmowie z IGN CEO Take-Two Interactive Strauss Zelnick stanowczo odrzucił sugestie, jakoby Red Dead Online było „zmarnowaną szansą”. Jego zdaniem sama sprzedaż Red Dead Redemption 2 pokazuje skalę sukcesu marki. Zelnick przypomniał, że produkcja sprzedała się już w ponad 85 milionach egzemplarzy, a sam tryb online był „ogromnie udany i długowieczny”. Choć Red Dead Online nigdy nie osiągnęło popularności porównywalnej z GTA Online, przez lata otrzymywało nowe aktualizacje, a nawet doczekało się osobnej wersji standalone.
Szef Take-Two przyznał również, że część graczy może patrzeć na serię przez pryzmat gigantycznego sukcesu Grand Theft Auto. Według niego, gdyby firma nie posiadała GTA, dyskusja wokół Red Dead Redemption wyglądałaby zupełnie inaczej, ponieważ sama marka westernowa jest „masywną franczyzą”.
Myślę, że gdybyśmy nie mieli w naszej firmie serii „Grand Theft Auto”, ludzie skupialiby się wyłącznie na tym, że mamy tak potężną serię jak „Red Dead” – co jest prawdą i z czego jesteśmy bardzo dumni. Osobiście uważam, że Red Dead jest po prostu niesamowite i uwielbiam się w nie zagłębiać. Myślę też, że powodem, dla którego gra nadal się sprzedaje, jest to, że zapewnia po prostu spektakularną rozrywkę. Jest piękna i sprawia wrażenie bardzo aktualnej, mimo że nie jest to nowy tytuł.
Wypowiedź Zelnicka ponownie rozbudziła spekulacje dotyczące przyszłości serii. Rockstar Games obecnie koncentruje się na premierze GTA 6, jednak wielu fanów liczy, że po zakończeniu prac nad nową odsłoną Grand Theft Auto studio wróci do świata Dzikiego Zachodu. W sieci od dłuższego czasu pojawiają się też plotki o potencjalnym remasterze Red Dead Redemption 2.
