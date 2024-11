Take-Two ujawniło terminy premier dla Borderlands 4 i Mafia: The Old Country

Na gamescom Opening Night Live 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi Borderlands 4, a także mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Mafia: The Old Country. Zgodnie z przekazanymi informacjami obie produkcje mają zadebiutować na rynku w 2025 roku. Niewykluczone jednak, że zarówno na nową odsłonę serii Borderlands, jak i kolejną część cyklu Mafia będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Borderlands 4 i Mafia: The Old Country mają zadebiutować najpóźniej na początku 2026 roku

W najnowszym raporcie finansowym Take-Two wspomniano bowiem o terminach premier Borderlands 4 i Mafia: The Old Country. Zgodnie z przekazanymi informacjami zarówno produkcja Gearbox Software, jak i kolejna gra studia Hangar 13 mają trafić do sprzedaży w przyszłym roku fiskalnym. Oznacza to, że wymienione tytuły mają ukazać się między 1 kwietnia 2025 roku a 31 marca 2026 roku.