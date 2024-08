Borderlands 4 wielką niespodzianką gamescom ONL 2024. Pierwszy zwiastun zdradza termin premiery

W Gearbox mamy wciąż wiele do zrobienia z marką Borderlands, odkąd po raz pierwszy wprowadziliśmy gatunek looter shooter w naszej oryginalnej grze. Wszyscy w Gearbox mamy ogromne ambicje odnośnie Borderlands 4 i wkładamy wszystko, co mamy, a także co kochamy w Borderlands, aby gra była lepsza niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie przenosząc serię na nowy poziom — powiedział Randy Pitchford, założyciel i prezes Gearbox Entertainment Company.