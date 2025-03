Path of Exile 2 nie opuści wczesnego dostępu w 2025 roku? Reżyser zabrał głos

Jonathan Rogers ujawnił, jakie są procentowe szanse na to, że pełna wersja Path of Exile 2 zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Kilka godzin temu informowaliśmy, że twórcy Path of Exile 2 ujawnili listę zmian i nowości w aktualizacji Dawn of the Hunt. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi wieści na temat wspomnianego tytułu. Reżyser gry i współzałożyciel Grinding Gear Games ujawnił bowiem, jakie są szanse na to, że pełna wersja drugiej części Path of Exile zadebiutuje w tym roku.

Reżyser Path of Exile 2 mówi o szansach na premierę pełnej wersji gry w 2025 roku

Jonathan Rogers przyznał (dzięki Eurogamer), że byłby „bardzo zawiedziony”, gdyby premiera pełnej wersji Path of Exile 2 nie odbyła się w tym roku. Reżyser nie wyklucza jednak takiego scenariusza. Współzałożyciel Grinding Gear Games przyznaje, że deweloperów czeka „trudne, ale nie niemożliwe” zadanie.