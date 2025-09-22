Zaloguj się lub Zarejestruj

Perfect Dark odwołane, ale wycieki pokazują, jak ambitny miał być projekt

Mikołaj Berlik
2025/09/22 10:30
MP1st ujawnia, jak wyglądałby świat gry i jakie mechaniki miały trafić do produkcji.

https://www.youtube.com/watch?v=ofUi9DR9sc4Do sieci trafiły nowe materiały z anulowanego rebootu Perfect Dark. MP1st opublikowało ekskluzywne grafiki koncepcyjne i zrzuty ekranu, które prezentują unikalny klimat gry i pomysły na mechaniki, jakie miały trafić do produkcji.

Perfect Dark
Perfect Dark

Perfect Dark – cyberpunkowa wizja i Adrenaline System

Reboot Perfect Dark był wspólnym projektem Xbox Game Studios, Crystal Dynamics i The Coalition. Gra została zapowiedziana w 2020 roku, a w 2024 pokazano pierwszy gameplay. Niestety, na początku tego roku projekt został anulowany wraz z Everwild i Blackbird, a The Coalition rozwiązano, co praktycznie przekreśliło szanse na jego powrót.

Z przecieku dowiadujemy się, że produkcja była grywalna w formie „vertical slice” i miała być wydawana w odcinkach – wewnętrznie nazywano ją „Season 1”. W grze miał pojawić się Adrenaline System, który pozwalałby Joannie Dark na korzystanie ze spowolnienia czasu, samoleczenia i innych specjalnych zdolności.

Największe wrażenie robi jednak oprawa wizualna – określana przez twórców jako „Eco Sci-Fi”. Grafiki prezentują futurystyczne, technologiczne miasto w klimacie cyberpunku. Wśród materiałów znalazła się także zmieniona wersja znanego ujęcia Joanny Dark, z nowym wyglądem bohaterki i odmienionym uzbrojeniem. Niestety, tego projektu już nie zobaczymy w akcji. Ostatnio dowiedzieliśmy się o skutku anulowaniu projektu – szef The Initiative opuścił Xboxa.

Źródło:https://insider-gaming.com/perfect-dark-reboot-concept-art-leak/

Tagi:

News
wywiad
anulowany
anulowanie
perfect dark
