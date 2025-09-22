Perfect Dark odwołane, ale wycieki pokazują, jak ambitny miał być projekt

MP1st ujawnia, jak wyglądałby świat gry i jakie mechaniki miały trafić do produkcji.
https://www.youtube.com/watch?v=ofUi9DR9sc4Do sieci trafiły nowe materiały z anulowanego rebootu Perfect Dark. MP1st opublikowało ekskluzywne grafiki koncepcyjne i zrzuty ekranu, które prezentują unikalny klimat gry i pomysły na mechaniki, jakie miały trafić do produkcji.
Perfect Dark – cyberpunkowa wizja i Adrenaline System
Reboot Perfect Dark był wspólnym projektem Xbox Game Studios, Crystal Dynamics i The Coalition. Gra została zapowiedziana w 2020 roku, a w 2024 pokazano pierwszy gameplay. Niestety, na początku tego roku projekt został anulowany wraz z Everwild i Blackbird, a The Coalition rozwiązano, co praktycznie przekreśliło szanse na jego powrót.
Z przecieku dowiadujemy się, że produkcja była grywalna w formie „vertical slice” i miała być wydawana w odcinkach – wewnętrznie nazywano ją „Season 1”. W grze miał pojawić się Adrenaline System, który pozwalałby Joannie Dark na korzystanie ze spowolnienia czasu, samoleczenia i innych specjalnych zdolności.
