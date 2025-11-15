Czy Hollywood chce scancelować Sydney Sweeney? Aktorka ponownie w ogniu krytyki

Ruby Rose — australijska aktorka znana z seriali Orange Is the New Black i Batwoman — publicznie skrytykowała Sydney Sweeney, obwiniając ją za porażkę filmu Christy. Rose napisała swoje uwagi w serwisie Threads, a jej wypowiedzi zacytowało Variety, co szybko rozgrzało dyskusję w Hollywood.

Rose ujawniła, że lata temu była brana pod uwagę do jednej z głównych ról w projekcie i że oryginalny scenariusz o życiu bokserki Christy Martin zrobił na niej ogromne wrażenie. Według niej film miał znacznie większy potencjał, ale został zaprzepaszczony po tym, jak — jak twierdzi — Sydney Sweeney miała ingerować w materiał i wpływać na jego ostateczny kształt.

W swoich wpisach Rose twierdzi, że zmiany w scenariuszu doprowadziły do utraty autentyczności historii, zwłaszcza w wątkach dotyczących środowiska queer. Podkreśliła też, że postać Rosie, inspirowana Sherry Lusk, została — jej zdaniem — zmodyfikowana w sposób, który zaszkodził całej opowieści. Rose sama identyfikuje się jako osoba queer i genderfluid, co dodatkowo nadało jej słowom osobisty ton.

Najgłośniejszy fragment jej wypowiedzi dotyczy jednak polityki. Rose zasugerowała, że Sweeney „nienawidzi nas”, nawiązując do doniesień, że aktorka w 2024 roku zarejestrowała się jako republikanin. W Hollywood, gdzie dominuje elektorat liberalny, takie informacje wywołały spekulacje, że gwiazda Euforii mogła popierać Donalda Trumpa — co stało się paliwem dla kolejnej fali krytyki.

Co na to sama Christy Martin?

Dzień później głos zabrała sama Christy Martin, której życie stało się podstawą filmu. Martin była obecna na planie i jednoznacznie stanęła po stronie Sweeney. W oświadczeniu nazwała ją przyjaciółką i sojuszniczką, a oskarżenia Rose określiła jako nieuzasadnione. Podkreśliła też, że Sweeney ciężko pracowała nad tym, aby wiernie oddać jej historię i realne doświadczenia.