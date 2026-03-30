Tak wygląda praca z Motion Capture w Platige Image! Zobaczcie jak powstają kultowe animacje w grach!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/30 13:05
Poznaliśmy kulisy pracy z Motion Capture w studiu Platige Image!

Jakiś czas temu skorzystaliśmy z zaproszenia studia Platige Image i odwiedziliśmy ich siedzibę, aby odkryć przed wami tajniki pracy z Motion Capture. Porozmawialiśmy z Maciejem, który odgrywał między innymi Geralta z Rivii w growych Wiedźminach, a także z Rafałem, który jest mózgiem całej operacji w “centrum dowodzenia” studia.

Odwiedziny w Platige Image
Odwiedziny w Platige Image

Odwiedziliśmy studio Platige Image

Nie wydaje nam się, aby ktoś ich jeszcze nie znał, ale jeśli jakimś cudem nazwa Platige Image nie przewinęła się przed waszymi oczami, spieszymy z pomocą – Platige Image to warszawskie studio, które zajmuje się tworzeniem efektów wizualnych i animacji do filmów, gier oraz reklam. Ich praca polega na tym, aby nawet najbardziej szalone pomysły zamieniać w obrazy, których nie da się nagrać “normalnie" w prawdziwym świecie. Gracze najbardziej kojarzą studio z kreowania niezapomnianych animacji postaci w grach oraz choreografii walk. Często współpracują z dużymi firmami z branży rozrywkowej, takimi jak choćby CD Projekt i wspomniany Wiedźmin, dbając przy tym o to, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej realistycznie i robiło wrażenie na odbiorcy. Ich praca łączy sztukę z nowoczesną technologią, ponieważ oprócz kreatywności potrzebna jest też zaawansowana wiedza komputerowa.

Motion Capture z kolei to nic innego jak przechwytywanie ruchu aktora. To technika, która pozwala przenieść ruch oraz mimikę prawdziwego człowieka do świata cyfrowego. Następnie komputer przetwarza te dane i przenosi je na cyfrową postać, a dzięki bazowaniu na prawdziwym ruchu człowieka, animacje wyglądają bardzo naturalnie.

Z chłopakami porozmawialiśmy o całym procesie jaki należy przebyć, aby od ruchu przed kamerą, uzyskać szkielet animacji na ekranie. Zagłębiliśmy się także w aspekty żywieniowe i przygotowania fizycznego, ponieważ praca aktora Motion Capture to bardzo wymagające zajęcie. Dbanie o swoje zdrowie i przygotowanie fizyczne jest tu jednym z ważniejszych elementów. Nie przedłużając, zachęcamy do obejrzenia materiału, który znajdziecie poniżej!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

