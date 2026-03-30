Tak wygląda praca z Motion Capture w Platige Image! Zobaczcie jak powstają kultowe animacje w grach!

Jakiś czas temu skorzystaliśmy z zaproszenia studia Platige Image i odwiedziliśmy ich siedzibę, aby odkryć przed wami tajniki pracy z Motion Capture. Porozmawialiśmy z Maciejem, który odgrywał między innymi Geralta z Rivii w growych Wiedźminach, a także z Rafałem, który jest mózgiem całej operacji w “centrum dowodzenia” studia.

Odwiedziliśmy studio Platige Image

Nie wydaje nam się, aby ktoś ich jeszcze nie znał, ale jeśli jakimś cudem nazwa Platige Image nie przewinęła się przed waszymi oczami, spieszymy z pomocą – Platige Image to warszawskie studio, które zajmuje się tworzeniem efektów wizualnych i animacji do filmów, gier oraz reklam. Ich praca polega na tym, aby nawet najbardziej szalone pomysły zamieniać w obrazy, których nie da się nagrać “normalnie" w prawdziwym świecie. Gracze najbardziej kojarzą studio z kreowania niezapomnianych animacji postaci w grach oraz choreografii walk. Często współpracują z dużymi firmami z branży rozrywkowej, takimi jak choćby CD Projekt i wspomniany Wiedźmin, dbając przy tym o to, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej realistycznie i robiło wrażenie na odbiorcy. Ich praca łączy sztukę z nowoczesną technologią, ponieważ oprócz kreatywności potrzebna jest też zaawansowana wiedza komputerowa.